Se descarta la peatonalización de Jorge Juan, pero se reformará para ganar acera

La calle Jorge Juan de Valencia tendrá finalmente un arreglo blando. Y no se optará por una peatonalización completa. Esto es lo que ha confirmado definitivamente la alcaldesa María José catala. Más de cuatro meses después de que se llevara a cabo una experiencia piloto en este vial del ensanche para determinar si valía la pena una reforma urbanística completa o parcial.

Aquella medida contó con la negativa o el rechazo por parte de los vecinos de la zona, qué consideraban qué iba a saturar su entorno de viandantes

Pero también es cierto qué esta calle, cómo le ocurre a los viajes cercanos, precisa de un cambio sustancial que armonice con el resto de calles transversales de Pla del Remei. Catalá ha asegurado que, aunque no hay un proyecto todavía definitivo, se va a optar por ampliar las aceras "que es el gran problema que tiene esta calle". Confirma de esta manera las sensaciones nada más acabar esa campaña de Navidad, en la que parecía claro que iba a ser ésta la postura a adoptar.

Eduardo Ripoll

Como el ancho de la vía tiene sus límites, esto quiere decir, que, tal como reconoció, "se perderán plaza de aparcamiento". De cualquier modo, también se procurará armonizar alguna medida para que no suceda como en Isabel la Católica, donde las aceras casi a ras de asfalto propician el aparcamiento provisional de vehículos, convirtiéndolo en un problema añadido y que recientemente ha llevado a instalar bolardos que lo impidan. Catala reconoció que "hay que buscar un modelo qué contente lo más posible sabiendo además que esta calle tiene un tránsito muy grande de personas en determinados momentos del año". En alusión a las grandes épocas comerciales, tanto las campañas como las rebajas.

Jorge Juan, ahora mismo, es una calle fea. Tiene unas aceras estrechas y altas donde el tránsito de personas es bastante complicado. Y en lo que es calzada, se arraciman aparcamientos de automóviles y motocicletas, contenedores de basura y un único carril de circulación. Que luego se estrecha con la llegada al porche del mercado de Colón y qué después vuelve a ampliarse con una doble zona de aparcamiento en el trozo de la misma desde Cirilo Amorós a la Gran Vía. Precisamente, toda esta zona está pendiente de obras importantes. Igual que se acometerá Jorge Juan, va a ocurrir, y más pronto en el tiempo, con la calle Colón. Sobre la que también se va a llevar a cabo un ensanchamiento de aceras, una pérdida de carriles y una reorganización completa del mobiliario Urbano. Al otro extremo, la Gran Vía Marqués del Turia tiene que acometer en breve, fundamentalmente en verano, las obras de reasfaltado.