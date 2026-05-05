Muere Negombo, el leopardo de 21 año de Bioparc València
El animal, que había superado con creces su esperanza de vida en el medio natural, sufría patologías incurables que han obligado a practicarle la eutanasia
Los animales de Bioparc acaban siendo casi miembros del imaginario popular cuando pasan los años y continúan siendo motivo de observación en el hábitat habilitado para ellos junto al Parque de Cabecera. Por eso, el parque ha informado que "a muy avanzada edad" ha fallecido el leopardo Nebombo a los 21 años de edad "muy cerca de cumplir los 22". La muerte se ha administrado de forma artificial después que "en los últimos meses el equipo técnico detectó una serie de patologías crónicas relacionadas con su avanzada edad, que afectaron a su calidad de vida. Tras un seguimiento veterinario intensivo, dentro de un proceso irreversible inherente a su condición geriátrica, se ha tomado la decisión de practicarle una eutanasia".
El leopardo de Sri Lanka llegó a València para formar parte de un grupo del programa internacional de conservación de la especie "y su aportación ha sido muy significativa para dar esperanza ante el grave peligro de extinción en naturaleza".
Negombo llegó junto a dos hembras ya fallecidas, la pantera Mamba e Inés, con la que formaba pareja. "Ambos aportaron esperanza y su descendencia continúa en otras instituciones dentro de estas acciones coordinadas de cría controlada científicamente que tienen como objetivo garantizar la supervivencia de esta subespecie en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza".
Negombo ha superado la esperanza de vida en su hábitat natural, situada entre 10 y 12 años y era el tercer leopardo más longevo de los zoos europeos, "evidencia las óptimas atenciones recibidas desde que llegó al parque en 2009 procedente del zoo La Palmyre (Francia)". Ahora, Bioparc Valencia aguarda la próxima llegada de un nuevo leopardo.
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