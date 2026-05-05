El nuevo contrato de la ORA de València incidirá en evitar las "trampas"

Más vigilancia para detectar el "robo" de plazas en horario nocturno -hasta ahora no obligatoria- y reforzar el uso -o mal uso- de las zonas de carga y descarga o de aparcamientos para personas con movilidad reducida y de recarga de vehículos eléctricos forman parte del nuevo pliego para el contrato de la ORA en la vía pública de València. Estos pliegos, pendientes de su aprobación definitiva, marcan las pautas del futuro contrato por un periodo de 3 años, con la posibilidad de hasta dos prórrogas anuales.

El aparcamiento regulado, que años atrás mutó al convertirse en tres tipos de zonas según color, verde, naranja o azul -sustituyendo a la "zona azul" de toda la vida- presentará para su explotación novedades importantes para evitar el mal uso de estos aparcamientos limitados. Por ejemplo, se abordará la aplicación de un sistema específico de control de acceso y vigilancia en el entorno a la estación Joaquín Sorolla, que no preveía el contrato vigente, con el objeto de garantizar el buen uso de las zonas de parada exclusiva de taxistas y evitar incumplimientos de los vehículos privados.

También se pretende reforzar el control para evitar las triquiñuelas, recurrentes, de utilizar espacios que están reservados, como son las zonas de carga y descarga, las reservas para personas con movilidad reducida o los puestos de carga para vehículos eléctricos, que es, según el Ayuntamiento, "una demanda ciudadana que hasta la fecha no había tenido encaje en el contrato". A estos efectos, tanto la Policía Local de València como el nuevo contratista también tendrán acceso a la aplicación móvil específica de reserva de uso de dichas plazas por parte de las personas usuarias que está desarrollando el Ayuntamiento. De esta forma, se facilitará el control de la superación del tiempo de reserva, lo que asegurará una mayor rotación en el uso de dichas plazas de estacionamiento". La zona de carga y descarga, por ejemplo, dispone de un horario de libre disposición, pero que suele transgredirse -aunque normalmente para paradas rápidas-, pudiendo impedir a los vehículos de reparto poder ejercer su trabajo.

Asimismo, se pretende mejorar los procesos de tramitación y entrega de los distintivos de residentes; la calidad en el tratamiento y análisis de los datos a través de los sensores de las plazas de estacionamiento; o la calidad en la aplicación del protocolo de actuación ante episodios de contaminación, lo que supone una novedad respecto al pliego anterior.