El tapiz de la Virgen se suma al aniversario de la boveda de Palomino
La obra, de 80 metros cuadrados y elaborada con más de 320 kilos de flor, recrea los frescos del interior de la Basílica
La imagen de la Virgen de los Desamparados incrustada en la cúpula de la Basílica, y la inscripción, en castellano, "325 aniversario de la cúpula de Palomino" será el diseño del tapiz que presidirá las fiestas de la Mare de Deu, y cuya colocación se llevará a cabo durante la jornada del jueves.
De este modo, la fiesta de la imagen titular se suma al aniversario de la finalización de las pinturas de la parte superior del edificio, realizadas por el artista cordobés, "trasladando esa riqueza pictórica al espacio público de la plaza de la Mare de Déu mediante una propuesta visual y aromática de gran impacto".
El tapiz, de 80 metros cuadrados, ha sido elaborado con más de 320 kilos de flor, incluyendo manzanilla, sanguinaria, lavanda, cola de león, pétalos de rosa, clavel, girasol y ciprés, con una destacada presencia de flor fresca que intensifica su carácter sensorial.
La obra se articula en tres planos claramente definidos: en la parte superior, el escudo de la ciudad; en el cuerpo central, una recreación fiel de la bóveda de la basílica vista desde abajo, con la escena de Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen rodeados de ángeles; y en la base, una imagen de la Mare de Déu de 3,5 metros de altura.
Gil ha señalado además que “este tapiz es una muestra clara de respeto a nuestras raíces, a nuestra historia y a nuestra patrona. Es arte, es devoción y es identidad valenciana en estado puro”.
La pieza, diseñada por Decourba, utiliza la técnica tradicional de pegado de flor aromática y pétalos sobre paneles, y alcanza un total de 40 módulos de 2 x 1 metro. El resultado es una intervención efímera que transforma el entorno en una experiencia visual y olfativa de gran intensidad.
El año pasado, el tapiz también estuvo tematizado, al incluir una referencia de gratitud a los voluntarios que participaron en la dana.
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