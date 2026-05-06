Antifraude ratifica las sospechas sobre el concejal Marí Olano en contratos públicos

La polémica sobre la actuación del concejal José Marí Olano en procesos de contratación pública vive un nuevo episodio después que la Agencia Valenciana Antifraude haya elevado a definitivo su informe sobre lo que considera conflicto de intereses propios. Tanto es así, que focaliza directamente al edil y exime al Ayuntamiento de responsabilidad porque "no tenía conocimiento" de las actividades profesionales del edil, aunque le pasa la responsabilidad de "evaluar las posibles responsabilidads legales" habida cuenta que el miembro del equipo de gobierno "se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto".

Así lo ha anunciado el Grupo Municipal Compromís tras recibir este informe definitivo. "El documento mantiene punto por punto todas las irregularidades ya avanzadas por nosotros el pasado lunes y desmonta el relato del gobierno de María José Catalá, que había intentado desacreditar las conclusiones del informe provisional" han asegurado Papi Robles y Ferran Puchades.

Para Papi Robles, la resolución es demoledora. “Antifraude dice claramente que el problema es Marí Olano. Que ocultó información, que no actuó con veracidad y que ahora el Ayuntamiento debe evaluar responsabilidades legales. La pregunta es por qué Catalá continúa protegiéndolo”, ha denunciado.

El equipo de gobierno había optado por ganar tiempo durante los últimos días, criticando a Compromís por airear un informe que tenía todavía carácter provisional, que ahora sí que son definitivas. Este martes, María José Catalá criticó que "filtrar un informe provisional puede estar tipificado como infracción grave o muy grave, con multas o sanciones económicas. Quien considere que es una buena idea hacer esa filtración antes de la llegada del informe definitivo, allá ellos". Ahora, más allá de esa acción castigable o no, el resultado definitivo es el mismo. “Hemos visto estos días a una Catalá muy indignada con Compromís por revelar la información, pero no la vemos igual de indignada con el concejal que ha puesto en riesgo 255 millones de euros de contratos municipales, 21 de ellos financiados con fondos europeos. Es intolerable”, ha afirmado.

Contratos bajo sospecha y procedimientos potencialmente nulos

El informe definitivo mantiene las seis conclusiones principales de la investigación: abstenciones posiblemente inválidas, mesas de contratación constituidas sin el quórum necesario, incumplimientos del procedimiento formal de abstención, declaraciones incorrectas de ausencia de conflicto de interés y posibles vicios que pueden afectar a la legalidad de diversas adjudicaciones.

Según ha explicado Ferran Puchades, el propio Marí Olano reconoce en sus alegaciones que participó en tres mesas de contratación antes de darse cuenta de que tenía relaciones profesionales con una de las empresas implicadas. “Él mismo admite que no se dio cuenta hasta la cuarta mesa. Es una confesión gravísima”, ha remarcado el concejal de Compromís.

Puchades ha destacado también que Antifraude mantiene intacto uno de los fragmentos más duros del informe, donde se señala que, por su condición de abogado del Estado y profesional del sector privado, a Marí Olano “se le presupone un estándar de diligencia superior” a la hora de identificar conflictos de interés.

"¿Por qué mantiene Catalá a Olano?"

Compromís per València denuncia que, pese a la gravedad del informe, "Marí Olano sigue siendo concejal delegado de Contratación y continúa interviniendo en expedientes municipales. Es insólito que una persona señalada por Antifraude continúe gestionando contratos públicos. ¿Qué le debe Catalá para mantenerlo todavía en el cargo?”, se ha preguntado Papi Robles.

La coalición valencianista considera especialmente grave que el gobierno municipal haya intentado desviar la atención acusando a Compromís de vulnerar la confidencialidad de la investigación. “Es falso. La investigación ya había concluido cuando hicimos públicas las conclusiones. Lo que quiere Catalá es matar al mensajero porque no puede defender los hechos”, ha afirmado Puchades.

Un gobierno "bajo sospecha"

Compromís recuerda que Antifraude da ahora tres meses al Ayuntamiento para aplicar medidas correctoras e informar sobre los cambios en los procedimientos de contratación y control de conflictos de interés.

La formación valencianista se ha despachado a gusto, porque "la resolución definitiva confirma un problema estructural en la gestión del gobierno del PP. En este gobierno todo es opacidad, ocultación de información y ya hablamos de posibles responsabilidades legales. Es muy grave, pero mientras tanto, Catalá continúa mirando hacia otro lado”, asegura Papi Robles.

Y ahora, ¿qué?

Le toca ahora al gobierno municipal evaluar la importancia o no del informe y lo vinculante que pueda ser para la gestión municipal. Antifraude es una entidad independiente y consultiva. No tiene capacidad jurídica como tal, pero sí moral. Son numerosas las veces que se ha pronunciado por la gestión de éste o de anteriores gobiernos municipales.

El informe es benévolo con el resto del equipo de gobierno, a quien exculpa por desconocimiento, pero María José Catalá tiene ahora por delante todo un abanico de opciones: desde relativizar el dictamen -apelando a que "se retiró cuando se dio cuenta"- y recibirlo dándose por enterada a reestruturar las áreas de funcionamiento (esas "medidas correctoras" que señala el informe), sea de forma técnica, sea apartándole del área de contratación -que sería una forma de asumir la irregularidad- o invitarle a abandonar el equipo de gobierno -o que él renunciara al acta de concejal-. Lo indudable es que este tipo de dictámenes es, será, gasolina para la oposición, que lleva personalizando en Marí Olano unas formas y procederes evocadores de la última época del gobierno de Rita Barberá.

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