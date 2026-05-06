Escabechina en el control de patinetes: se retira el 80% de los vehículos parados en controles

Los primeros datos en el control de patinetes eléctricos por la nueva unidad de la Policía Local ha dejado un salto más que significativo: se han inmovilizado 129 de los 161 vehículos controlados, lo que supone un 80 por ciento de aquellos que fueron detenidos. Este porcentaje evidencia la relevancia de los incumplimientos detectados y refuerza la necesidad de mantener controles específicos sobre patinetes eléctricos, especialmente en aquellos supuestos en los que las condiciones técnicas del vehículo, su situación administrativa o la conducta de la persona conductora pueden comprometer directamente la seguridad vial.

En concreto, la USAP y el Grupo de VMP de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de Valencia están intensificando los controles en los barrios de Saïdia, Orriols, Malvarrosa, La Roqueta y Beteró, en respuesta a la demanda vecinal donde se detectaban problemas de convivencia y uso no ordenado del espacio público.

Cascos, auriculares, seguro...

Una de las infracción más numerosa fue circular utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos de sonido, con 49 denuncias. Esta conducta reduce la capacidad de atención de la persona conductora y dificulta la percepción de estímulos sonoros esenciales para la seguridad vial, especialmente en entornos urbanos con presencia de peatones, cruces, calzadas compartidas y otros vehículos.

El bloque relativo a la falta de seguro de responsabilidad civil suma 55 denuncias. También destaca el bloque de infracciones vinculadas al incumplimiento de las características técnicas reglamentarias, que incluye la manipulación del VMP para deslimitar la velocidad o la instalación de baterías externas modificando la instalación eléctrica. En total, este grupo alcanza 29 denuncias.

En materia de drogas, los controles permitieron detectar 8 infracciones relacionadas con resultado positivo en drogas. Además, se formularon 2 denuncias por negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas. Por falta de documentación se han interpuesto 16 multas, ocho por no llevar casco, siete por circular por acera o zonas peatonales y catorce por otras infracciones de la normativa del tráfico.

Menores, teléfono móvil...

Además de las anteriores, se detectaron otras infracciones puntuales relacionadas con la circulación de menores de 16 años, el uso manual del teléfono móvil u otros sistemas de comunicación, la circulación con carga mal acondicionada, circular superando las plazas permitidas, circular con un vehículo sin autorización administrativa para circular y otras infracciones relativas al Reglamento General de Vehículos.

“La Policía Local de Valencia mantendrá este dispositivo en todos aquellos barrios donde la conflictividad detectada haga necesaria una presencia policial específica y continuará evaluando los resultados de la campaña para orientar las actuaciones futuras en materia de micro movilidad y seguridad vial urbana”, ha resaltado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

En los controles se está utilizando el innovador medidor de potencia y velocidad de patines eléctricos, que permite inmovilizar y sacar de las calles los patines que superan las características técnicas que marca la normativa actual, que son los responsables de los siniestros de mayor gravedad.

Como principal novedad, la Policía Local de València ha comenzado a exigir en estas actuaciones a las personas usuarias de patinetes eléctricos el seguro de responsabilidad civil, la inscripción del vehículo en el registro de la DGT y la etiqueta identificativa correspondiente. Esta nueva línea de control ya se ha aplicado en los cuatro barrios donde se han iniciado las actuaciones.

Los datos registrados durante los días 23, 24, 27 y 28 de abril, y el 4 y 5 de mayo ofrecen un primer balance operativo de 219 denuncias formuladas, con el balance de 129 vehículos inmovilizados

La Policía Local recuerda que los patinetes eléctricos forman parte de la movilidad urbana y deben circular respetando las normas de tráfico, las condiciones técnicas exigibles y las obligaciones de seguridad establecidas. Su uso debe ser compatible con la protección de peatones, la seguridad de las personas usuarias y la convivencia con el resto de vehículos.

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El refuerzo de estos controles tiene una finalidad preventiva, inspectora y correctora. No se trata únicamente de denunciar infracciones, sino de reducir situaciones de riesgo, responder a las demandas vecinales, reforzar la presencia policial en zonas con problemas de convivencia y avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, ordenado y responsable.