Diez mil llamadas a la grúa en un mes por coches mal aparcados en València

La labor de oposición se estructura en bloques temáticos según se vaya suscitando el día a día. Y cuantos más datos se aporten, más contundente resulta. Uno de los caballos de batalla muy utilizado desde que el PP recuperó la alcaldía es la cuestión de la movilidad, poco coincidente con la que desarrolló el gobierno progresista durante ocho años y en el que, ora el PSOE , ora Compromís, acusan a María José Catalá de haber cedido las calles de la ciudad al coche utilitario.

Ahora, la concejala socialista Elisa Valía ha desvelado un dato que, a su juicio, es demostración de que el coche ha recuperado terreno en los últimos años. El razonamiento es que si hay más coches, lo normal es que comentan más irregularidades de aparcamiento. Y el dato facilitado es que "en 2025, el ayuntamiento registró 89.735 avisos de los vecinos reclamando la grúa municipal por un mal estacionamiento de vehículos". Es decir, aquellos que estacionan en espacios peatonales, vados o aquellos lugares en los que está prohibido y que solo tienen remedio efectivo, más allá de la multa, en un castigo en forma de grúa municipal. Pero más aún, Valía extendía la crítica a que no solo hay quejas, sino que no se atienden: "la grúa municipal apenas retiró entre 20.000 y 18.000 de los coches que molestaban, es decir, apenas el veinte por ciento".

"Ciudad procoche"

Este dato sirve para ir acuñando un nuevo término para València: "ciudad procoche". "València está condenada a un atasco permanente como consecuencia del aumento de tráfico que está provocando la política procoche de Catalá. Pero es que esta política también está generando un problema de convivencia en los barrios por la invasión de coches en espacios peatonales e incluso en parques infantiles sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada. Los vecinos se sienten desamparados porque llaman y la grúa nunca aparece, con lo que los problemas no solo no desaparecen sino que están incrementándose día a día”. Y lo que es peor, la irregularidad se produce en espacios que ellos mismos peatonalizaron, y eso duele más. Como "en la supermanzana de la Petxina o la de Orriols"

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Ahora falta el nuevo dato, el del año en curso, del que aseguró que "Solo en enero de este año se realizaron 10.000 llamadas, de las que se atendieron apenas 2.200, y en febrero, 9.600 de las que se atendieron 2.000. De hecho, han expresado su preocupación porque la respuesta a sus llamadas es que la grúa no tiene más capacidad para actuar". Y que, sin embargo, "el Ayuntamiento ha tenido que compensar a la contrata durante los dos últimos años con más de dos millones de euros cada uno de ellos porque no había alcanzado la cuota de coches retirados".