L'Etno gestionará la programación de la Casa de Bous durante cuatro años

En la Junta de Gobierno de València del pasado lunes aparecía un punto aparentemente anodino: inadmitir la concesión demanial de los edificios municipales Antigua Lonja de Pescadores y Casa de Bous. En el caso del edificio del Cabanyal se consideró inviable otorgar derechos mientras no se solucione la situación de los residentes en las "casetas", sin más detalles de su futuro. Pero sobre la Casa de Bous sí se ofrecían pistas de lo que será y cómo se gestionará este bien patrimonial.

El acuerdo de la JGL se remite a un informe del Servicio de Patrimonio, firmado el 12 de enero de 2026. Ante la solicitud de la "Asociación Otras Kulturas" para disponer de este espacio, el ayuntamiento rechaza la petición y responde que se están tramitando actuaciones administrativas para la cesión de uso del citado inmueble sin contraprestación al Museo Valenciano de Etnología (L’Etno), titularidad de la Diputación de València, para la colaboración y gestión compartida del Museo de la Mar y su apertura al público.

El servicio municipal de Patrimonio explica en su informe que L’Etno es una institución centrada en la investigación y difusión de la cultura tradicional y popular valenciana en todos sus ámbitos y uno de los campos que el museo entiende todavía por desarrollar desde el punto de vista de la investigación y la difusión de la cultura popular valenciana es el de la cultura marinera y la historia. “La localización del museo, en los poblados marítimos, lo convierte en el lugar idóneo para poder realizar esta tarea patrimonial”, señala.

A modo de contexto, se indica que, una vez extinguida en 2018 la concesión sobre la parcela del edificio, el consistorio tramitó una modificación de planeamiento para establecer el uso dotacional de servicio público cultural en dicha parcela, adecuada para albergar el Museo de la Mar. En consecuencia, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ha tramitado actuaciones administrativas para la adjudicación del Proyecto de “Rehabilitación de la antigua Casa dels Bous y edificio anexo de Tenyidors para sede del Museo de la Mar”.

El 25 de marzo de 2024, el concejal de Acción Cultural suscribió una moción por la que proponía iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo la colaboración con el Museu Etnològic para la gestión y programación cultural del centro Casa dels Bous-Pati de Tenyidors.

"Resulta necesaria la cesión de uso de la Casa dels Bous al Etno mediante un convenio de colaboración para la gestión de la programación y apertura al público del Museo de la Mar, como se ha indicado, sin contraprestación económica, por un plazo de 4 años, habiendo emitido informe favorable al respecto el Consell Valencià de Cultura y la Universitat de València, según lo establecido en el art. 90 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, aunque aún no se ha adoptado acuerdo municipal de aprobación de dicho convenio, dado que se encuentra pendiente la confirmación definitiva del Etno”, indica el informe.

A falta de resolver este trámite, el ayuntamiento ya ha dispuesto la distribución del futuro museo, con dos espacios culturales, la planta baja dedicada a una exposición permanente y la planta alta destinada a exposiciones temporales relacionadas con las actividades tradicionales de la pesca y el mar. El proyecto museológico y museográfico incorporará piezas de valor etnológico que han sido localizadas en los fondos de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Valencia, del Museo Etno y de colecciones particulares. "L’Etno aportará a la exposición permanente piezas de su colección, mediante la tramitación de los correspondientes comodatos –fuentes de la negociación señalan que el museo de la Diputación aún está seleccionando qué piezas a exhibir, considerando la gran cantidad de obras marítimas de las que dispone–. Las intervenciones en conservación y restauración de estas piezas serán a su cargo", especifican en el ayuntamiento.

La Diputación conservará las piezas

Además, como entidad gestora, el museo de la Diputación se compromete a contar con los recursos económicos y personales suficientes para el desarrollo de la actividad cultural, comprendiendo la apertura y cierre del edificio, la elaboración y la gestión de la programación y la conservación de las piezas que integran el museo, así como en lo que respecta a la limpieza, la seguridad y el mantenimiento ordinario del edificio durante su utilización, hecho que redundaría en un menor gasto para este Ayuntamiento.

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Por su parte, el Ayuntamiento de València se reserva durante 15 días al año –naturales y consecutivos– la utilización de la Casa dels Bous para desarrollar una programación mediante actividades culturales y sociales propias, siempre y cuando estén relacionadas temáticamente con la promoción de la cultura popular marinera. Las actividades programadas en estos días serán responsabilidad del consistorio en términos de gestión, organización, ejecución y coste económico.