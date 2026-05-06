"Pepa" estrena la clínica de gatos callejeros de València

"Pepa", una gata adulta con infección en el útero que habría sido mortal en caso de no tratarse, es la primera felina intervenida en el Centro de Atención, Cuidado y Esterilización de Colonias Felinas, que ha entrado en funcionamiento este martes, un año después de anunciarse la utilización para estos cometidos de una de las edificaciones ubicadas en el centro de la rotonda de la Plaza de Zaragoza, que formaba parte del antiguo complejo de aduanas y consumos de la Estación de Aragón y que fue una posta sanitaria años después.

El policlínico felino, considerado como el primero en su género en España, está especializado en la esterilización y se compone de quirófano con dos unidades quirúrgicas, laboratorio, espacios para la recuperación de los felinos, zonas para la limpieza y desinfección de materiales y vestuario. En la planta superior se ubica la zona de laboratorio con maquinaria para analíticas, sala de rayos X y parte administrativa y formativa. El funcionamiento del centro se organizará por medio de citas programadas.

Moisés Domínguez

22.000 gatos comunitarios en la ciudad

València tiene, aproximadamente, 22.000 gatos comunitarios y más de 600 colonias felinas. Anualmente, el Ayuntamiento hace unas 2.000 esterilizaciones. Además, unas 450 personas se ocupan como voluntarias y de manera altruista de la atención a estas colonias de calle. El Ayuntamiento reparte carnés a las personas voluntarias que se ocupan de las colonias e imparte cursos de formación. De hecho, está prevista una nueva edición del curso de formación de voluntarios con el medio centenar de personas que ya lo han solicitado.

El Ayuntamiento de València avanza también en la redacción del III Plan Colonial Felino de la ciudad de València para registrar y censar todos los gatos de calle. Además, este año destina 50.000 euros a comida para las colonias felinas de la ciudad y ha sustituido los puntos de alimentación improvisados por casetas comedero que protegen mejor a los animales y garantizan entornos más higiénicos.

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Las colonias felinas supone la socialización de los gatos en estado semi salvaje -suelen ser o proceder de animales abandonados o de su descendencia- y supone mantenerlos controlados, tanto en población como en control de salud, mediante su atención permanente. Su presencia en la ciudad es importante para hacer de contrapeso en la cadena alimentaria, al controlar el exceso de población de roedores. A la vez, su control y la esterilización permite tener una población controlada, que no adquiera el carácter de plaga y que se extiendan por la ciudad, pudiendo propagar enfermedades o generar accidentes de tráfico.