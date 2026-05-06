La pérdida de la bandera azul en la playa del Cabanyal acaba con tormenta política

La ciudad de València contará solo con seis banderas azules en otras tantas playas de la ciudad o, lo que es lo mismo, una menos que el año pasado. La del Cabanyal es la que ha perdido la condición de playa de calidad, a pesar de disponer de la práctica totalidad de servicios exigibles para ello, pero al fallar en el control de calidad de agua.

. El arenal urbano se queda por ello fuera de una lista que componen Malva-rosa al norte del puerto y Arbre del Gos, El Saler, La Devesa, La Garrofera y Recatí-Perellonet al sur. Que suman en total 16,6 kilómetros de zonas óptimas para el baño en cuanto a longitud, con algunas de ellas de una anchura excepcional, especialmente en la zona sur tras el aporte de arena de finales de verano de 2024.

Además de la nueva del Cabanyal y la de Pinedo, cuya ausencia de bandera es un "sacrificio" para disponer de la zona canina, tampoco tienen bandera azul las playas de Rafalell y Vistabella, sobre las que se preserva el carácter de "salvajes" para favorecer la avifauna de la marjal y que, por ello, no dispone de ningún tipo de servicio -socorrista, lavapiés, etcétera- hasta el punto que se señala que el baño está prohibido, cosa q

Las mediciones han recuperado la normalidad después de que el año pasado se implantara de forma excepcional fuera de temporada después de la alteración que supuso la dana.

Críticas de la oposición

Compromís, que llevó la gestión de las playas en las dos anteriores legislaturas, ha criticado abiertamente esta pérdida porque es, además, una de sus "joyas de la corona": estar sin bandera no sucedía desde 2015, último año de gestión de Rita Barberá, mientras que con Joan Ribó y Compromís se acabó ese abandono y hubo ocho años seguidos con todas las playas de la ciudad, salvo el tramo de Pinedo en que se permiten perros, con banderas azules. Esos éxitos no fueron fruto de la casualidad, sino del trabajo y la buena gestión de Compromís, y también que el regreso al gobierno municipal de la extrema derecha al gobierno municipal ha supuesto un retroceso de València a todos los niveles” aseguró el concejal Giuseppe Grezzi.

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El Partido Socialista juega el papel, lógico, de trasladar la responsabilidad a la alcaldesa: "la única responsable de que hoy la playa del Cabanyal ya no tenga bandera azul es María José Catalá” aseguraba la concejala Elisa Valia. “No sabemos qué más tiene que pasar para que Catalá se ponga por fin a trabajar y cuide de nuestra ciudad". Y ha recordado que el Grupo Socialista denunció justo la semana pasada la contaminación de las acequias a su paso por Benimaclet: “No se hace nada y ahora vemos las consecuencias”.