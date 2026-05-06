Estos son los nuevos desvíos en Malilla por las obras del canal ferroviario

Las obra del Canal de Acceso de Adif tienen levantado el Bulevar Sur desde hace muchos meses. Años realmente. La obra, que implica además el desvío del Colector Sur, supone el mayor y más prolongado movimiento de tierras desde la construcción del nuevo cauce del Turia, y a pesar de que gran parte del mismo se realiza en el terreno de la infraestructura ferroviaria, hay que pasar por determinados peajes, que afectan especialmente a la zona de Nou Malilla, donde los propietarios o inquilinos de todas las nuevas promociones se han encontrado con unas obras que llevaban décadas reclamándose, pero que han llegado ahora.

Estas obras implican que, en toda esta zona, es constante la existencia de grandes tramos cortados y de situaciones de provisionalidad. El Ayuntamiento acaba de informar ahora de que la realidad vuelve a ser diferente al pasar a una nueva fase. Y así, desde el Servicio de Gestión de Tráfico se ha informado del desvío provisional que afecta a los vehículos públicos y privados que efectúen la salida del barrio.

Calle Formentera, clave

Según las indicaciones de Tráfico, la salida del barrio, deberá realizarse por la calle Isla de Formentera hasta el Camino Molí de la Fonteta o hasta la avenida de Ausiàs March, para volver a enlazar con el Bulevar Sur.

Esta circunstancia se prolongará durante los próximos dos meses y medio, y afectará tanto a los vehículos motorizados privados como a los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes, EMT València. Concretamente, se han previsto desvíos en los itinerarios de las líneas 8 y 18 de la EMT.

Tal como se ha recordado desde Tráfico, las obras en ejecución de soterramiento de las vías ferroviarias del canal de acceso de Adif restringen la circulación por la vía de servicio norte de la avenida de Fernando Abril Martorell, incluido el carril bici. Dichas obras han llegado a la intersección con la Carrera de Malilla y, por ello, y durante los próximos dos meses y medio, se ha dejado un solo carril de circulación de entrada al barrio de Malilla desde el Bulevar Sur.