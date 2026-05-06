València abrirá cinco bibliotecas municipales las 24 horas durante los exámenes de 2026

València abrirá por primera vez bibliotecas municipales las 24 horas del día con motivo del periodo de exámenes en los centros docentes de la ciudad. Un total de 1.200 funcionarios y funcionarias se han ofrecido voluntarios para prestar el servicio y garantizar el uso de los espacios de estudio. De esta manera, y tal como se ha subrayado desde la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, el Ayuntamiento de València sigue adelante con sus planes para garantizar la apertura de cinco bibliotecas de la red municipal durante las 24 horas del día en época de exámenes.

Según la propuesta planteada al gobierno municipal desde el Consell de la Joventut de València, las bibliotecas que abrirán serán la Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) y Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real). “Seguimos ampliando la oferta cultural de la ciudad y reforzando nuestros servicios públicos. En los últimos meses, hemos dado un importante impulso a las bibliotecas municipales con la incorporación de nuevo personal. Ahora, completamos este servicio con la apertura de varios centros las 24 horas para apoyar a nuestros jóvenes, y les ofrecemos espacios públicos de calidad durante las duras épocas de exámenes”, ha subrayado el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno.

Un mes de apertura

El periodo de apertura de las bibliotecas durante la próxima temporada de exámenes será del 15 de mayo al 14 de junio de 2026. Además, las citadas bibliotecas también abrirán durante los fines de semana, lo que permitirá ofrecer un horario ininterrumpido durante un mes completo. “Nuestro compromiso no es otro que brindar una respuesta eficaz y ajustada a la legalidad y a las condiciones laborales vigentes, compatibilizando la calidad del servicio con la atención a una demanda social prioritaria y largamente demandada por el estudiantado”, ha manifestado Moreno.

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El concejal ha concluido, recordando que la apertura extraordinaria de bibliotecas las 24 horas en época de exámenes “fue, precisamente, una de las propuestas anunciadas el año pasado por la alcaldesa de València, María José Catalá, durante el último debate sobre el estado de la ciudad; y ahora está a punto de ser una realidad”. “Se trata de una medida que se suma igualmente al refuerzo del personal de nuestras bibliotecas, a la presentación del nuevo plan director y al inicio de los trámites administrativos para la redacción del proyecto de la nueva Biblioteca Municipal de La Malva-rosa”, ha finalizado José Luis Moreno.