Se busca empresa que arregle el Monumento a las Víctimas del Metro sin que lo eche a perder

El monumento a la memoria de las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006, instalado diez años después, llega al vigésimo aniversario del siniestro pendiente de una reforma que se antoja complicada. El ayuntamiento no encuentra una empresa que arregle los desperfectos de los relojes que lo componen sin causar daños en las propias esferas o en el soporte. Y el tiempo corre sin que se atisbe una solución.

La escultura es un prisma de tabiques de vidrio, en cuyo interior hay 43 relojes de pared, uno por cada víctima mortal, señalando la hora de accidente (las 13.03 horas) y otros siete, de color negro. La obra está hecha, pues, con materiales perecederos y que, además, no están pensados para estar permanentemente expuestos en el exterior, sometidos a las inclemencias. No es un mármol o un metal. Si ya de por sí en un domicilio particular se requiere una limpieza periódica, incluso en su interior, el aspecto después de diez años es el de unas esferas que han ido cogiendo impurezas que se adosan al interior y que provoca que el estado de los mismos sea, estéticamente, cuestionable en muchos de los casos.

Y ahí empieza el problema, porque no hay forma de encontrar una empresa que asuma la labor de extraer las esferas y limpiarlas, pensando que se acerca la fecha del vigésimo aniversario de la tragedia y el décimo del monumento, financiado con una campaña de micromecenazgo, realizado por la artista Anja Krakowski e inaugurado en noviembre de 2016.

De hecho, en diciembre de 2025 se anunciaba la restauración, que incluía no solo la limpieza interior de los relojes, sino corregir la hora de algunos de ellos, que no se corresponden con la señalada.

"Con respeto y sensibilidad"

El concejal de Patrimonio, José Luis Moreno, aseguraba en aquel momento que no se escondían, a pesar de las enormes connotaciones que tiene: "queremos hacerlo con la autora, los familiares de las víctimas y hacerlo con el máximo respeto, empatía y sensibilidad que merecen".

Pero el problema es que pasan los días y no hay forma de encontrarle una solución. Primero se contactó con la empresa responsable del montaje original de la pieza, ubicada en Bonrepós i Mirambell, a quien se solicitó presupuesto y examen técnico para evaluar alternativas para el trabajo necesario: desmontar las esferas de los relojes. Y ahí empezaron los problemas: "el sistema empleado para la fijación de los relojes al vidrio laminar" -a la pared de cristal que los sujeta- "presenta dificultades técnicas que complican mucho su desmontaje". Tanto es así, que la empresa que lo instaló renunció al proyecto "por no poder dar una garantía mínima en el desmontaje y sustitución de los vidrios".

Así las cosas, según se ha informado desde Patrimonio, se ha contactado con una segunda empresa, ésta de cerrajería, "con capacidad para ejecutar estos trabajos" en busca de una solución técnica que se resiste, habida cuenta de la dificultad de llevar a cabo el desmontaje sin malograr los relojes. El siguiente paso va a ser convocar a Beatriz Garrote -como portavoz de las víctimas- para hacer una nueva evaluación in situ, a la que también se quiere convocar a Anja Krakowski -es alemana, pero reside en València- y determinar "si existe alguna solución adicional no contemplada" para poder llevar a cabo la restauración "sin comprometer la integridad del conjunto".

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El objetivo es llegar a tiempo para el aniversario del accidente de metro más grave de la historia de València.