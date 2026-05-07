Lambda da la espalda a los Gay Games sacando del calendario la manifestación del Orgullo

Aunque la concejala de Igualdad Rocío Gil asegurara, durante la presentación de los Gay Games, que seguía con la mano tendida a los colectivos LGTBIAQ+ de València para participar en los eventos que tendrán lugar entre finales de junio y primeros de julio, estos siguen dando la espalda al acontecimiento deportivo y social. Hasta el punto de que, para evitar la coincidencia de fechas, tampoco integrarán en esos días las celebraciones del Orgullo.

Que, de esta forma, tendrán lugar el 20 de junio. Y no se esconden: se hace "con la intensión expresa de desvincularse de los Gay Games", acontecimiento al que los colectivos LGTBIAQ+ de la ciudad han mostrado su repulsa desde que se anunció la modificación de la ley trans valenciana.

Sin convenio, no hay fiesta

Será, pues, una semana antes del acto inaugural. Y en este caso no será más que una manifestación, bajo el lema «Pels teus drets: Actua!». No habrá concierto ni fiesta alguna a posteriori "porque el Ayuntamiento de València no ha firmado el convenio de colaboración que permite atender a personas vulnerables durante todo el año. Aunque lo hiciera ahora, ya no hay tiempo de organizar la fiesta", asegura el coordinador de Lambda, Fran Fernández. "Queríamos tener una reunión para la firma con Rocío Gil desde febrero. A pesar de que el último convenio firmado tiene una valoración técnica favorable a la renovación, y la regidora del PP se permitió decir que no habría convenio porque “no puede ser que vengáis a pedir dinero y después nos criticáis”», confundiendo su trabajo como regidora del Ayuntamiento con las críticas que recibe su partido por los ataques al colectivo LGTBIAQ+».

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Asegura, es sí, que tras una "tensa" reunión celebrada en abril se recibió "una comunicación asegurando que sí había voluntad de renovar el convenio, pero, desde entonces, no han conseguido que han dado una fecha para celebrar este encuentro. Todas las relaciones en la celebración del Orgullo se hacen con instituciones y asociaciones que han colaborado con el colectivo durante todo el año y, sin convenio, esa relación anual no existe». Es decir, vienen a cuestionar si no se está dilatando adrede. "Esto supone dejar a decenas de familias de la ciudad desamparadas durante ya medio año mientras corren para pagar una fiesta".