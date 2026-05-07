Compromís denuncia un vertido en el emisario de la Malva-rosa y el ayuntamiento dice que es un bulo

Una tubería rota a escasos metros de la playa de la Malva-rosa continúa vertiendo residuos al litoral valenciano desde el año 2023 sin que ni el Ayuntamiento de València ni la Generalitat hayan actuado para repararla. Así lo ha denunciado Compromís per València tras comprobar ‘in situ’ el estado del emisario de Vera, situado frente a la acequia que separa València y Alboraia. El Ayuntamiento, sin embargo, asegura que no hay ninguna rotura y que la denuncia de Compromís es un bulo.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha calificado la situación de “escandalosa” y acusa a las administraciones gobernadas por el PP de dejar degradar la costa mientras miran hacia otro lado. “Hay una tubería literalmente de mierda fisurada frente a la Malva-rosa desde 2023 y nadie está haciendo nada. Son restos que llegan de las acequias y también de las aguas pluviales, y cualquier persona que pase por allí en una barca puede verlo perfectamente. Y lo más grave es que sería una reparación relativamente sencilla y barata, según nos dicen los expertos”, denuncia.

Compromís alerta de que este problema se suma a otros factores que están deteriorando la calidad del agua del litoral norte de València. “Las acequias vuelven a desembocar sin control y la ampliación del Puerto continúa alterando las corrientes y la calidad del agua. Son problemas conocidos que no solo no se resuelven, sino que algunos, como la ampliación del Puerto, se siguen agravando deliberadamente”, apunta Papi Robles.

Gestión ambiental

Para Compromís, la situación evidencia el deterioro de la gestión ambiental del gobierno de María José Catalá y Vox, especialmente tras la pérdida de la bandera azul de la playa del Cabanyal-Canyamelar. “Es la playa más simbólica de la ciudad y ha perdido la bandera azul por primera vez desde 2015, el último año de Rita Barberá. Es una mala noticia para los valencianos y valencianas”, lamenta la portavoz.

Robles recuerda que la llegada de Compromís al gobierno municipal permitió revertir la situación ambiental del litoral tras años de degradación. “No fue casualidad, fue fruto de una buena gestión. Y ahora, en menos de tres años de gobierno de PP y Vox, ya la han vuelto a perder”, afirma.

Para la coalición valencianista, el caso de la tubería fisurada y la pérdida de la bandera azul forman parte de un mismo modelo de desidia institucional. “Esto es lo que pasa cuando no cuidas tu ciudad. El litoral no se defiende con fotos ni con propaganda, se defiende invirtiendo, manteniendo y protegiendo el medio ambiente”, asegura Papi Robles.

Desmentido

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha negado los hechos y asegura que no hay ninguna rotura. "El emisario de Vera fue reparado en 2023 con el actual equipo de gobierno nada más llegar, ya que el gobierno de la izquierda no fue capaz de solucionar el problema y actualmente no existen fugas", asegura. "Por lo tanto -continúan- la información de Compromís es falsa. Además, las imágenes utilizadas son tan ambiguas que podrían ser de muchos otros puntos de costa que no correspondan a la ciudad de València", advierten.

Según el consistorio, "las analíticas que tiene el Ayuntamiento de los últimos años demuestran la buena calidad del agua de las playas de la ciudad. Por tanto, solicitamos a Compromís rigurosidad en las afirmaciones y no difundir bulos que no son ciertos", concluye.

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Coordenadas

Tras este desmentido del Ayuntamiento de València, el grupo Compromís ha vuelto de nuevo a la carga confirmando su denuncia y facilitando las coordenadas en las que se han tomado las fotos, así como un mapa de la zona.