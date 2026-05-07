Sorpresa en la Diputación por la propuesta de Catalá para hacer una biblioteca en la vieja sede de Hacienda: "Estamos abiertos a cualquier propuesta"

La propuesta de la alcaldesa de València, María José Catalá, de crear una biblioteca de referencia en la antigua sede de Hacienda de la calle Guillem de Castro ha causado cierta sorpresa en la Diputació de València, con la que comparte la propiedad del edificio. Hasta ahora no se había producido ninguna reunión formal para hablar de este tema, por tanto, no conocían del deseo de Catalá. No obstante, fuentes de la institución provincial han asegurado que hay disposición a tratar cualquier propuesta, desde la asunción de la propiedad por parte de cualquiera de los dos propietarios hasta la ejecución de un proyecto conjunto que cubra los intereses de ambos.

El antiguo edificio de Hacienda, cerrado hace diez años por el mal estado del mismo, con desprendimientos de techo incluidos, es propiedad del Ayuntamiento de València (60%) y de la Diputació de València (40%) después de que los tribunales lo decidieran así al haber perdido la función para la que se cedió el suelo al Estado. Y ha sido hace apenas dos semanas cuando se ha clarificado también que el edificio, no solo el suelo, es de ambas instituciones, por lo que no hay ninguna cuanta que saldar con el Gobierno central.

Ahora toca, pues, ver qué se hace con este enorme edificio, que responde a las construcciones típicas de edificios públicos de los años 50, y que necesita una fuerte inversión para corregir los problemas estructurales que presenta.

Posibles usos

En principio, la Diputació de València se adelantó con una propuesta para exponer allí los fondos de la institución, ahora "recluidos" en almacenes de Bétera, entre otros. Y ahora, tras meses de silencio, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado su deseo de que allí se instale una biblioteca de referencia para la ciudad, con la posibilidad de compartir instalaciones con otros proyectos culturales que pueda proponer la Diputació o ambas entidades en conjunto.

Esta propuesta se hizo ayer y nunca antes se había compartido ni con sus copropietarios ni con los medios de comunicación, por lo que, según fuentes de la Diputación, el deseo de Catalá ha causado "cierta sorpresa" en la administración provincial que lidera Vicente Mompó. "Hasta ahora no ha habido ninguna reunión formal para hablar de estos temas y no conocíamos esta idea del Ayuntamiento de València", han asegurado las fuentes, que afirman, no obstante, estar en condiciones de tratar cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa.

En este sentido, la Diputación estaría abierta a tres posibles opciones. La primera sería vender su parte del edificio -el 40%- al Ayuntamiento de València, de manera que el consistorio pudiera ejecutar un gran proyecto de ciudad. La segunda sería quedarse ellos con el edificio, pagando la parte del ayuntamiento mediante la cesión de distintos solares a lo largo y ancho de la ciudad. Recuerdan en este sentido que el Ayuntamiento de València está muy interesado en la movilización de suelo para la construcción de vivienda, por lo que esta opción sería positiva para ese fin. Es más, aseguran que esta posibilidad ya se planteó al principio del proceso.

Finalmente, está la posibilidad de trabajar en un proyecto conjunto, financiado conjuntamente, en el que tengan cabida las necesidades culturales de ambas instituciones, que serían la propia biblioteca de Catalá, la zona expositiva de la Diputació e incluso una parte destinada a oficinas y servicios públicos, algo de lo que están muy necesitados tanto el ayuntamiento como la Diputació, que tienen que alquilar locales para atender todas las necesidades en este sentido. Explícitamente, se ha mencionado la posibilidad de trasladar allí servicios que ahora están en la calle Avellanas, como Turismo, Deportes o el Consorcio Provincial de Bomberos.

Fuerte inversión

Sea cual sea la solución definitiva para la antigua sede de Hacienda, la Diputació asegura que el edificio necesita una fuerte inversión para ponerlo de nuevo en funcionamiento. Según las fuentes consultadas, la diputada Paz Carceller ya hizo una primera visita al edificio para comprobar su estado y lo primero que destacó fue el tamaño del mismo y la enorme inversión que necesitaría. Hay incluso una vivienda en su interior, además del gran vestíbulo en torno al cual giran el resto de dependencias.

Noticias relacionadas

En la actualidad, de hecho, los técnicos están elaborando un informe sobre el estado del edificio y el espacio disponible de cara a los futuros usos que pueda tener.