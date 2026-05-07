València empieza a eliminar los semáforos en ámbar intermitente: estos son los cuatro primeros

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha empezado a eliminar el ámbar intermitente de algunas intersecciones detectadas como conflictivas en los barrios de Mestalla y L’Exposició. Es el inicio de toda una serie de intervenciones, que se realizarán semanalmente, y que tienen como objetivo eliminar en lo posible los ámbares intermitentes.

En la primera tanda se ha actuado en la incorporación desde el Pont de L’Exposició a L’Albereda (en ambos sentidos); en la incorporación de plaza de Saragossa hacia el Pont d’Aragó y en plaza de Saragossa hacia L’Albereda (dirección Palau de la Música). En todas estas intersecciones existía una fase de ámbar intermitente para el tráfico motorizado al tiempo que se activaba el verde tanto para peatones como para ciclistas y vehículos de movilidad personal. Desde ahora, se elimina el ámbar intermitente y se mantiene el rojo total mientras dura la fase de verde para las personas usuarias más vulnerables.

Los datos de siniestralidad

València quiere reducir a la mitad para el año 2030 los siniestros de tráfico con heridos graves y fallecidos en línea con los objetivos marcados por la DGT en su Estrategia de Seguridad Vial 2030. Para ello se han elaborado dos planes, por un lado el Plan Director de Seguridad Vial por parte del área de Movilidad y el Plan Vector de la Policía Local de València, que es un plan de actuación que aterriza las grandes líneas previstas por el Plan Director y que incluye actuaciones concretas dirigidas a alcanzar los objetivos de reducir los siniestros con heridos graves y fallecidos a la mitad.

En cuanto a las víctimas mortales, el número se ha reducido significativamente entre 2019 y 2025, concretamente en un 28%. Pero son los usuarios más vulnerables los que representan el mayor porcentaje de siniestros con muertes, concretamente el 84,6%.

De las 182 personas que en el 2025 sufrieron lesiones graves, la motocicleta ocupa el primer puesto con 81, seguida de los peatones con 50, del VMP con 27 personas y de la bicicleta con 12, y se han contabilizado sólo 7 lesionados graves en turismo.

Desde el año 2019, el incremento de la siniestralidad de los VMP y la gravedad de las consecuencias es clara: de 346 siniestros en 2019 se ha pasado a los 825 en 2022, a los 1.054 en 2024 y se han incrementado a los 1.192 en 2025.

Así, se constata que la irrupción de los vehículos de movilidad personal ha supuesto que las personas usuarias de VMP ya tengan una implicación en el 13% de los siniestros y representan el 23% de los fallecidos y el 15% de los lesionados graves.

Por lo que respecta al resto de usuarios de la vía, los siniestros en bicicleta implicados se mantienen por debajo de los niveles de 2022.

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Por su parte, la siniestralidad de motocicletas y ciclomotores experimentó un descenso respecto al año 2024, con las colisiones como tipología predominante, mientras que los siniestros con peatones implicados aumentaron respecto a la serie histórica y el atropello es el motivo principal.