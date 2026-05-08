Batalla por la dirección del Parc Central: el PSOE propone a Vicente Palomino y el PP a Gómez-Perreta

La configuración del consejo de administración de la sociedad Parc Central sigue bloqueada tras el veto del PP a Pilar Bernabé, dejando el desarrollo de proyectos en punto muerto. En junio se ha convocada una reunión para designar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé como consejera de la entidad –tras el veto de febrero–, pero las hostilidades han escalado ante la jubilación a corto plazo del director general, Salvador Martínez Císcar, que deja una vacante todavía más significativa en el reparto de fuerzas dentro de la sociedad de gestión, repartida entre el Estado (Renfe y Adif acumulan un 50 %), la Generalitat (25%) y el Ayuntamiento de València (25%).

Los partidos al frente de estos organismos ya han propuesto a sus candidatos para cubrir la jubilación de Martínez Císcar. La primera en mostrar sus cartas ha sido la alcaldesa María José Catalá, que ha hablado de dos perfiles pero enseguida ha lanzado el nombre del arquitecto Julio Gómez-Perreta como perfil técnico y por tanto teóricamente despolitizado. “Sería interesante no politizar todo tanto, intentar que sea un cargo técnico, un perfil técnico, una persona no vinculada a ningún partido, de ninguna administración”, ha dicho en alusión al cargo de mando. “Es interesante para que el futuro vaya con normalidad. Imagino que después de las elecciones todo volverá a su sitio y no se producirán estas anomalías que se están produciendo”, reflexionaba.

La anomalía señalada por Catalá se refiere a la entrada de Bernabé como consejera para sustituir a un perfil técnico. En su orden de prioridades, ha dicho primero se situarían las obras y la financiación del túnel pasante, cuestiones sobre las que se ha mostrado preocupada, a continuación aparecería la designación del nuevo director general y por último estaría el nombramiento de la delegada del Gobierno como consejera, punto en el que ha ironizado varias veces: “El Estado con su vocal que nombre a quien quiera, como si nombra un portero de discoteca, que me parecerá todo bien”, ha dicho en alusión velada a Koldo García.

Posteriormente, Bernabé ha explicado que el secretario de Estado ha propuesto a la alcaldesa otro nombre, sin decir de quién se trataba pero sí desglosando su curriculum. Se refería la socialista a Vicente Palomo, coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo los últimos siete años. Entre sus principales tareas está la gestión y exposición en reuniones con la administración central, europea, autonómicas y locales, y con empresas y colectivos privados, además de ejercer la labor de coordinación técnica del corredor con ADIF, autoridades portuarias y otros entes gestores. No obstante, desde el gobierno municipal han querido recordar que Palomo fue asesor en la Conselleria de Infraestructuras durante la etapa del Botànic.

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“Lamento que –Catalá– haya utilizado a un profesional que nada tiene que ver con el ámbito político, que haya paseado su nombre de manera torticera para acabar anunciando a un señor que ha hecho una turné durante las comisiones de la dana del PP y que ha escrito artículos de de opinión donde habla de “Sánchez y la izquierda miserable”, donde ha insultado al presidente y los partidos de la izquierda. No sé cual es el perfil al que aspiran”, ha dicho Bernabé sobre Gómez-Perretta antes de valorar muy positivamente el trabajo realizado todos estos años por Martínez Císcar. El consejo de administración de la sociedad Parc Central en junio vuelve a preverse bronco.