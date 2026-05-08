Compromís lamenta la entrega del refugio de animales a una empresa privada: "El abandono animal no se puede mercantilizar"

La adjudicación de la gestión del refugio de animales de Benimàmet a una empresa privada no ha gustado ni a la protectora Madepran, que ha gestionado este espacio en los últimos años y que ha participado en el concurso hasta perder su último recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC), ni a los partidos de la oposición, que temen un deterioro del servicio y la mercantilización del mismo.

La adjudicación es para tres años y el importe del contrato es de 5 millones de euros. Y el Ayuntamiento lo justifica asegurando que la fórmula del convenio con la protectora puede ser algo eventual pero no permanente, ya que lo ideal en un servicio así es el contrato. En el concurso se presentaron la empresa ganadora y la propia protectora Modepran, que obtuvo peor valoración y recurrió al tribunal de recursos contractuales como última posibilidad. Sin éxito.

Rentabilidad económica

“En Compromís respetamos la resolución del TACRC, pero eso no elimina el debate político y ético sobre qué modelo de protección animal quiere València, y consideramos que el bienestar animal, al igual que la sanidad, no puede depender de criterios de rentabilidad económica. Pero cuando la gestión se privatiza, existe el riesgo de que los animales pasen de ser seres sintientes a convertirse en costes que reducir. Las protectoras y entidades sin ánimo de lucro nacen del compromiso animalista; mientras que las empresas privadas responden principalmente a contratos y beneficios", ha dicho la concejala Glória Tello.

Para la concejala de Compromís, el gobierno de PP y Vox "están a punto de apostar por un modelo cada vez más mercantilizado en un ámbito tan sensible como la protección animal, en el que externalizar el servicio puede significar, especialmente supervisado por estos dos partidos, menos transparencia, menos participación de voluntarios y peores condiciones para los animales".

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"Por eso -dice- si finalmente el gobierno de Catalá y del concejal Caballero, que en este aspecto ha mostrado el alcance real de su sentir animalista, no rectifica en una decisión que parece ya tomada, exigiremos máxima fiscalización y control sobre la nueva adjudicataria para garantizar que el bienestar animal esté siempre por encima de cualquier otro criterio". "Un gobierno verdaderamente animalista debería reforzar los recursos públicos y colaborar con protectoras, no mercantilizar el abandono animal".