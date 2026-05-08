Los toros de Benimàmet anuncian un "Día de los Niños" para este sábado

“Día del Niño – Los niños en los toros”. Con este lema, la asociación Amics del Bou ha convocado para este sábado una nueva jornada de sus tres fines de semana taurinos. Una convocatoria que ha generado debate entre diferentes partes ciudadanas.

En estos días, Benimàmet dispone de todos elementos propios de estas fiestas, incluyendo los corrales y las vallas habituales. Los festejos empezaron el pasado fin de semana y continuarán en éste y el de la próxima semana, siempre en sesiones de viernes, sábado y domingo.

El Grupo Municipal Compromís es quien ha salido a denunciar "el apoyo institucional a una jornada dirigida específicamente a menores. El PP normaliza actividades actividades que vulneran los derechos de la infancia".

En la promoción del mismo se anuncia entrada gratuita para menores de 12 años acompañados, con merienda y regalos y con la idea de brindarles la oportunidad de "acercarse a nuestras tradiciones de una forma divertida y segura". El sábado por la tarde está anunciada una exhibición de hasta siete vacas. Y según afirman en la asociación Amics del Bou de Benimàmet, organizadora del programa de "bous al carrer", "no hay nada que sea ilegal y no hay nada que no se haga todos los fines de semana, con la única diferencia de que en esta ocasión se invita a merienda". En concreto, aseguran, "pueden entrar gratuitamente al recinto, que tenemos con entrada-donativo y, en el descanso, como hacemos siempre, saldrán unas carretillas". Es por ello que, defienden, "nada que no esté dentro de la legislación actual".

Cartel del Día del Niño / RLV

Cantarranas pide sacar el "ruedo"

Paralelamente, la asociación Cantarranas ha llevado a cabo una recogida de firmas. En este caso, por la ubicación del recinto taurino, en la zona de Les Penyetes, "que provoca el cierre de salidas de garajes y de accesos al pueblo. Simplemente, lo que queremos es que la plaza portatil no moleste, como hace ahora", aseguraban desde la misma. Cantarranas hizo una recogida de firmas a primeros de año, en la que recogieorn 300 firmas, cantidad parecida a la que han recogido ahora, en una segunda cuestación. "Cuando las recogemos la gente nos dice que no está a favor de los toros, pero lo que aquí pedimos es evitar problemas de acceso y para cualquier urgencia". Dicho esto, "anunciar una 'fiesta infantil' es increíble".

Según la concejala Lucía Beamud, de Compromís, "Es muy grave que una institución pública dé cobertura a actividades que van contra las recomendaciones internacionales sobre protección de la infancia” en alusión a que en la cartelería se incluye el logo del Ayuntamiento, al que los convocantes agradecen "su colaboración". "La colaboración es autorizarnos el espacio público. Económicamente, todo corre por cuenta nuestra" aseguran en la asociación, que reitera que "quien piense que, el sábado, los niños van a ponerse delante de un toro, por muy pequeño que sea, no sabe lo que dice".

Legislación propia, premisas europas

El debate está, una vez más, abierto, porque la formación valencianista denunció ante organismos internacionales los actos taurinos infantiles celebrados en València, después de que el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU haya advertido reiteradamente de la necesidad de alejar a los menores de la violencia ejercida sobre animales. “Mientras otras ciudades avanzan en protección y sensibilidad, aquí el PP está convirtiendo las instituciones en altavoz de actividades que banalizan la violencia ante los niños y niñas. Es un retroceso muy preocupante”.

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La política taurina de Compromís durante los ocho años que estuvieron al frente del ayuntamiento con el PSOE incluyó la aceptación del "bou al carrer", pero no la modalidad de "embolat", prohibición que fue posteriormente levantada por el nuevo equipo de gobierno.