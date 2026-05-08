Pérez Galdós abrirá al tráfico en septiembre para el inicio del curso escolar

La obra en las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós, definida por el ayuntamiento como “la mayor obra urbana de las dos últimas décadas”, concluirán la parte más sensible en septiembre. La alcaldesa María José Catalá ha explicado ante los medios que el consistorio espera poder reabrir al tráfico en septiembre esta importante arteria vial para descongestionar la ciudad de cara al inicio escolar.

El final de los trabajos, sin embargo, se retrasará algo más. El ayuntamiento había hablado de ejecutar toda la obra en 14 meses a contar desde el 1 de julio de 2025, lo que supondría concluir la actuación el 1 de septiembre. Sin embargo, la primera edil ha aclarado que la renaturalización del eje –contando con la instalación de árboles, plantado de árboles, etc– estará lista a finales de año.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de casi 24 millones de euros (23,9 M€), afecta a una superficie de unos 100.000 metros cuadrados y más de 2 kilómetros longitudinales. Los trabajos se están realizando por fases para mantener abierto el tráfico donde no hay obras y en un día pueden estar trabajando alrededor de 150 personas con el objetivo de acelerar plazos.

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La actuación incluye además la plantación de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas, la ampliación de las aceras con una anchura que irán de los 4 a los 7 metros –como el tramo donde se ubica el Convento de Santa Clara–, la implantación de baldosas hidráulicas de tonalidades diversas y creación de tres zonas infantiles. Además se abrirá un carril bici de 2,4 kilómetros de longitud, se pondrán 15 paradas de bus y se pintará un paso de cebra cada 110 metros como máximo.