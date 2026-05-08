Cuatro vehículos calcinados en un incendio en un descampado del barrio de Tormos en València
Efectivos de bomberos han acudido al lugar para sofocar el fuego
Un incendio en un descampado del barrio valenciano de Tormos se salda con cuatro vehículos calcinados. El fuego se ha originado alrededor de las 22:30 horas de este viernes en uno de los vehículos por causas que por el momento no han trascendido. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos con autobomba para tratar de sofocar las llamas, que han afectado a tres furgonetas y un turismo. Tal como narran testigos en el lugar, los efectivos han apagado el incendio pasadas las 23:00 horas.
La densa columna de humo y la considerable altura de las llamas han alertado a los vecinos de la zona, que se han acercado a ver qué ocurría.
El incendio se ha declarado en una zona de descampado entre edificios que habitualmente se utiliza como aparcamiento.
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