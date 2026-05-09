El programa Verano Joven 2026 en València ofrecerá 2.349 plazas gratuitas en actividades educativas, deportivas y culturales

La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia presenta el programa Verano Joven 2026, una programación estival que ofrece un total de 2.349 plazas y que se desarrollará entre finales de junio y agosto con una oferta amplia, y totalmente gratuita, de actividades educativas, deportivas, culturales, formativas y de ocio. El programa se plantea como una herramienta para facilitar la organización del verano a las familias y ofrecer a niños y jóvenes alternativas estructuradas de tiempo libre, con una programación diversificada y adaptada a distintas edades.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha señalado que “este programa responde a la necesidad de muchas familias de contar con una oferta de verano organizada, con actividades que aportan contenido de calidad al tiempo libre de niños y jóvenes”. Las inscripciones se abrirán de forma escalonada a través de la página web de la Delegación de Juventud: https://www.joventut-valencia.es/ , dentro de los plazos establecidos para cada una de las propuestas.

El 11 de mayo comenzarán las inscripciones para las escuelas de verano y el programa Verano Joven, con sorteo de plazas el 22 de mayo. El 23 de mayo se abrirá el plazo para idiomas, actividades en la playa y rutas familiares. El 30 de mayo será el turno de las actividades de aventura y los campamentos en la naturaleza, mientras que el 6 de junio se abrirán las inscripciones para talleres artísticos, deportivos y creativos. Gil ha añadido que “se ha diseñado una programación amplia y equilibrada, que no se basa en actividades aisladas, sino en un conjunto coherente que permite aprovechar el verano de forma útil y lúdica”.

Programación de escuelas de verano y actividades juveniles

Entre las novedades de esta edición, se encuentran las escuelas de verano infantiles, dirigidas a niños y niñas con edades entre 8 y 12 años, que se desarrollarán en dos períodos, del 29 de junio al 10 de julio y del 13 al 24 de julio, en los centros cívicos de Patraix, Aiora y El Cabanyal. Esta novedad, también incluye una escuela de verano en inglés, con el mismo calendario, orientada a reforzar el aprendizaje del idioma en un entorno lúdico. Todos ellos, tienen el lunes, 11 de mayo, como fecha de apertura de inscripciones.

El programa Verano Joven, dirigido a jóvenes, se desarrollará del 30 de junio al 25 de julio en distintos centros juveniles como Grau-Port, La Malva-rosa, Orriols, Patraix, Russafa, Campanar y Castellar-L’Oliveral. La propuesta combina actividades de ocio, dinámicas grupales y talleres participativos en un formato de turnos.

Formación en idiomas

La oferta de idiomas incluye cursos de inglés, francés, alemán, italiano y valenciano en distintos niveles, tanto escrito como oral, entre el 29 de junio y el 17 de julio. Esta línea formativa está dirigida a jóvenes de 12 a 30 años y busca reforzar competencias lingüísticas de forma intensiva durante el verano.

Como novedad este año, la Concejalía incorpora actividades náuticas y deportivas en zonas de playa para jóvenes de entre 13 y 28 años y da respuesta a la creciente demanda de este tipo de propuestas durante el verano. El período de inscripción para estas actividades se abrirá el próximo 23 de mayo.

Durante el mes de julio se desarrollarán actividades náuticas y deportivas en El Perellonet y La Malva-rosa, con propuestas de vela ligera, paddle surf, windsurf y vóley-playa, organizadas en cuatro turnos.

Las familias también tendrán cabida en la programación de Verano Joven 2026 con la incorporación, por primera vez, de rutas familiares por València ciudad. El plazo de inscripción para esta actividad se abrirá el próximo 23 de mayo.

Las rutas se celebrarán los días 4, 11, 18 y 25 de julio, con itinerarios guiados que combinan patrimonio, historia y dinamización cultural en diferentes zonas de la ciudad.

Actividades de aventura y naturaleza

El programa “Aventúrate” incluye barranquismo acuático, vías ferratas, coasteering y trekking acuático, organizados en varios turnos entre el 30 de junio y el 23 de julio.

Los campamentos en la naturaleza se desarrollarán en Xeresa en tres turnos durante julio, dirigidos a adolescentes, con actividades de convivencia, deporte y contacto con el entorno natural. A ello se suman los campamentos de inglés en el Casal d’Esplai durante agosto, con monitores nativos y estancia residencial.

Talleres artísticos, deportivos y creativos

La programación de talleres se estructura en tres grandes bloques con una oferta global de 434 plazas en deporte, 272 en artes y 95 en creatividad.

En el ámbito artístico se incluyen talleres de teatro, danza, cómic manga y rutas nocturnas. El teatro y la danza trabajan la expresión escénica y corporal en distintos niveles, mientras que el cómic manga introduce técnicas de dibujo narrativo. Las rutas nocturnas proponen recorridos culturales por la ciudad en horario vespertino.

En el área deportiva destacan actividades como rocódromo, fútbol, vela, remo y deportes náuticos. El rocódromo se organiza en distintos turnos adaptados a niveles de dificultad, mientras que las actividades acuáticas combinan formación técnica y práctica en mar abierto.

Los talleres creativos volverán a tener un papel destacado dentro de la programación de Verano Joven 2026 e incorporan, además, nuevas propuestas que se estrenan este año como joyería, diseño de moda y danza tradicional. Estas actividades amplían la oferta de verano con contenidos vinculados a la creatividad, la expresión artística y el aprendizaje práctico, y se suman a talleres que ya han contado con una gran aceptación en anteriores ediciones, como cerámica y lettering.

La programación de talleres creativos busca ofrecer alternativas diferentes durante el verano y fomentar habilidades manuales y artísticas a través de actividades dinámicas y participativas dirigidas a jóvenes. El plazo de inscripción para todos estos talleres se abrirá el próximo 6 de junio.

Viajes y experiencias

Como cierre de la programación, Verano Joven 2026 incorporará además dos novedades importantes dirigidas a jóvenes. Se trata de experiencias, viajes y estancias en el extranjero como inmersión lingüística en inglés, ampliando así la oferta de actividades más allá de la ciudad de València. Los destinos, fechas y detalles de estas propuestas se anunciarán en las próximas semanas.

Asimismo, Gil ha destacado que “la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia refuerza la programación de verano con una oferta amplia que responde a las necesidades de las familias, niños y jóvenes de la ciudad y abarca diferentes ámbitos como la formación, el deporte, la cultura, el ocio y las actividades al aire libre”.

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El programa Verano Joven 2026 consolida así la oferta municipal estival con una programación global que integra actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio para infancia, juventud y familias durante los meses de verano en València.