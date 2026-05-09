València supera los 858.000 habitantes con un crecimiento poblacional de más de 17.000 vecinos en un año

La población de València capital no deja de crecer y además lo hace a un ritmo vertiginoso. Los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2026 dan la cifra de 848.178 habitantes, que son 17.386 más que el recuento definitivo del año 2024. Se trata de datos, en cualquier caso, que habrá que cerrar a finales de este año, pues el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una cifra menor y ahora hay que cuadrar los datos entre ambas instituciones.

Según los datos provisionales del padrón municipal del Ayuntamiento de València, el Cap i Casal cerró el año pasado con 858.178 habitantes. El dato contrasta con la población estimada por el INE que, para el mismo período, es ligeramente más baja y asciende a 849.400 habitantes. Esta discrepancia de 8.778 personas obliga a abrir un procedimiento para contrastar los datos y establecer una fase de alegaciones entre las dos administraciones, que se resolverá definitivamente a finales de este año con la aprobación de la población definitiva.

Crecimiento sostenido

València tenía a 1 de enero de 2024 un total de 825.948 habitantes confirmados, y a 1 de enero de 2025 esa cifra había subido a 840.792. Ahora el padrón habla de 858.178 vecinos, lo que indica un crecimiento fuerte y sostenido en el tiempo. Según los datos provisionales del Ayuntamiento, el crecimiento poblacional del último año es de 17.386 personas, mientras que, si tenemos en cuenta los datos provisionales del INE, el incremento poblacional es de 8.608.

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València es en la actualidad la tercera ciudad de España con mayor número de habitantes por detrás de Madrid, que tiene 3.506.730, y de Barcelona, con 1.731.649 habitantes. Por detrás de València en número de habitantes se sitúa Zaragoza, con 693.091 habitantes, y Sevilla, con 689.423 habitantes.