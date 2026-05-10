Las curiosidades de los mantos de la Virgen (que quizá desconocías)

El manto que luzca la Patrona este domingo en el Traslado es nuevo y se espera con interés para conocer su tonalidad y forma. Pasará a formar parte de ese ajuar que cuida la Camarera de la Virgen, María Dolores Alfonso. «Todos están o nuevos o restaurados, y cuando ocurre esto último, lo sufraga la corte de honor» asegura María Dolores Alfonso. Es decir, el numeroso grupo de mujeres que forma parte de ese particular cortejo, distinguibles por las cintas moradas que llevan en las procesiones.

Los mantos los conocemos todos. Pero basta con preguntar para resolver dudas que no se plantean habitualmente.

¿Cualquier persona puede regalar un manto?

«Sí, pero es conveniente que, como tiene que recibir el patrón para su confección, que se vea primero. Si pasan unas fotos es mejor para no reiterar colores.

¿Qué tipos de calidades ha de tener un manto?

«Pensemos que los telares cada vez son mejores y las telas también. La verdad es que cada vez más, el nivel es óptimo. Ha de ser una tela que ‘responda’. Además, a una madre no se le regala cualquier cosa, ¿no?. No es necesario que sea una seda. Puede ser un tisú, un corte de tela tradiiconal, una tela bordada, un espolín...»

Igual que parece que regalar un pasodoble está de moda, ¿lo está el donar un manto?

«La verdad es que no. Este año ha estado parado el tema. Sí, llegan, pero más espaciado de lo que pueda pensarse. También hay promesas que no se materializan».

¿Qué criterio hay para elegir un manto u otro en un determinado acto?

«Para la procesión es difícil que no se utilice uno de los que llamamos ‘los cinco históricos’, que van por turno. Tendría que ser algo extraordinariamente especial. En el Traslado se busca uno bonito, digno, porque además luego preside la Pontifical. También hay un acto muy importante, como es el Besamanos. Pero hay que recordar que, a lo largo del año, la Virgen sale mucho. No hay ningún manto que no se luzca. En mayor o menor cantidad, pero todos salen. Además, avisamos a los donantes para que lo sepan. La gente se alegra mucho, la verdad».

¿Qué rotación tienen los antos de la imagen original, la del Altar Mayor?

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«Según don Melchor (el rector de la Basílica), quiere cuatro veces al año y estamos en la media. Como fecha bonita para cambiar está, por ejemplo, la Purísima o el Sábado Santo para prepararla de cara al Domingo de Resurrección... nos ponemos de acuerdo».