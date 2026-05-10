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La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo
La Descoberta abrió los actos en honor a la patrona de los valencianos, ante cientos de personas que abarrotaron el templo y la plaza de la Virgen
La fiesta popular de la Virgen de los Desamparados es el gran acontecimiento popular del mes de mayo. Desde la noche, la "Descoberta" anunciaba una jornada que empieza con la Missa d'Infants y que continuará con el Traslado, Misa de Pontifical, Mascletà y Procesión General.
Cientos de personas llenan la plaza de la Virgen desde la madrugada para rendir tributo a su patrona con los actos previos al Traslado, el punto más álgido de la jornada, en el que se desata el fervor por la imagen de la Gepereduta, que pasa de mano en mano hasta culminar el recorrido, vitoreada por los fieles. La Descoberta ya fue un cúmulo de emociones con los versos que le dedican dentro de la Basílica a la única protagonista del día, que ha culminado con la Missa d'Infants.
Luego llegará el Traslado. Y os recuerdo lo que nos ha contado la Camarera, María Dolores Alfonso: evitar, al llegar a la Catedral, el lamentable espectáculo que se da.
El Arzobispo Enrique Benavent se dirige ya a la plaza, donde presidirá el oficio
¿Queréis revivir el castillo de anoche? Aquí lo tenéis condensado en dos minutos
Mientras llegan los invitados os recuerdo que la principal novedad de este año es que el Traslado cambia de recorrido y que se hará por la parte trasera, la calle de la Barchilla. Eso será a las 10.30 horas.
En la plaza ya está todo preparado para la MIssa d'Infants, que tendrá lugar dentro de 35 minutos.
Os recuerdo el programa de actos que nos esperan:
Domingo, 10 de mayo
8 h. Missa d'Infants
10.30 h. Traslado de la Mare de Déu desde la Basílica a la Catedral. A la llegada, Misa de Pontifical
14 h. Mascletà de la Pirotecnia Aitana en la Plaza del Ayuntamiento
17.30 h. Procesión general
¡Buenos días! Bienvenidos a la intensa jornada del día de la fiesta popular de la patrona de València.
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