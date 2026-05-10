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La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo

La Descoberta abrió los actos en honor a la patrona de los valencianos, ante cientos de personas que abarrotaron el templo y la plaza de la Virgen

La Virgen de los Desamparados en el Traslado del año pasado.

La Virgen de los Desamparados en el Traslado del año pasado. / Eduardo Ripoll

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La fiesta popular de la Virgen de los Desamparados es el gran acontecimiento popular del mes de mayo. Desde la noche, la "Descoberta" anunciaba una jornada que empieza con la Missa d'Infants y que continuará con el Traslado, Misa de Pontifical, Mascletà y Procesión General.

Cientos de personas llenan la plaza de la Virgen desde la madrugada para rendir tributo a su patrona con los actos previos al Traslado, el punto más álgido de la jornada, en el que se desata el fervor por la imagen de la Gepereduta, que pasa de mano en mano hasta culminar el recorrido, vitoreada por los fieles. La Descoberta ya fue un cúmulo de emociones con los versos que le dedican dentro de la Basílica a la única protagonista del día, que ha culminado con la Missa d'Infants.

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