La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo

La fiesta popular de la Virgen de los Desamparados es el gran acontecimiento popular del mes de mayo. Desde la noche, la "Descoberta" anunciaba una jornada que empieza con la Missa d'Infants y que continuará con el Traslado, Misa de Pontifical, Mascletà y Procesión General.

Cientos de personas llenan la plaza de la Virgen desde la madrugada para rendir tributo a su patrona con los actos previos al Traslado, el punto más álgido de la jornada, en el que se desata el fervor por la imagen de la Gepereduta, que pasa de mano en mano hasta culminar el recorrido, vitoreada por los fieles. La Descoberta ya fue un cúmulo de emociones con los versos que le dedican dentro de la Basílica a la única protagonista del día, que ha culminado con la Missa d'Infants.