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Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical

El tumulto de gente que pretendía acercarse cuando se colabana a la Mare de Déu en el altar mayor ha creado momentos desagradable de empujones y conatos de agresión

Gritos y tensión en la Catedral ante la Mare de Déu

Gritos y tensión en la Catedral ante la Mare de Déu

José Manuel López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La entrada de la imagen de la Virgen de los Desamparados a la catedral de Valencia se produjo con el ya habitual tumulto de la gente que pretendía acercarse a la misma cuando se colocaba en el altar mayor, qué es el paso previo para la celebración de la Misa de Pontifical. Durante ese proceso se vivieron unos momentos que empiezan a ser ya todo un clásico y no precisamente agradable, como son los gritos, empujones y algún que otro conato de agresión entre los allí presentes.

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Finalmente, la imagen pudo ser colocada. La gente desalojada y el arzobispo Enrique Benavent pudo celebrar el oficio desde un poco antes del mediodía.

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