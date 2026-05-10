Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical

Tensión en la Catedral

La entrada de la imagen de la Virgen de los Desamparados a la catedral de Valencia se produjo con el ya habitual tumulto de la gente que pretendía acercarse a la misma cuando se colocaba en el altar mayor, qué es el paso previo para la celebración de la Misa de Pontifical. Durante ese proceso se vivieron unos momentos que empiezan a ser ya todo un clásico y no precisamente agradable, como son los gritos, empujones y algún que otro conato de agresión entre los allí presentes.

Finalmente, la imagen pudo ser colocada. La gente desalojada y el arzobispo Enrique Benavent pudo celebrar el oficio desde un poco antes del mediodía.