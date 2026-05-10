Mare de Déu
Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical
El tumulto de gente que pretendía acercarse cuando se colabana a la Mare de Déu en el altar mayor ha creado momentos desagradable de empujones y conatos de agresión
La entrada de la imagen de la Virgen de los Desamparados a la catedral de Valencia se produjo con el ya habitual tumulto de la gente que pretendía acercarse a la misma cuando se colocaba en el altar mayor, qué es el paso previo para la celebración de la Misa de Pontifical. Durante ese proceso se vivieron unos momentos que empiezan a ser ya todo un clásico y no precisamente agradable, como son los gritos, empujones y algún que otro conato de agresión entre los allí presentes.
Tensión en la Catedral
La entrada de la imagen de la Virgen de los Desamparados a la catedral de Valencia se produjo con el ya habitual tumulto de la gente que pretendía acercarse a la misma cuando se colocaba en el altar mayor, qué es el paso previo para la celebración de la Misa de Pontifical. Durante ese proceso se vivieron unos momentos que empiezan a ser ya todo un clásico y no precisamente agradable, como son los gritos, empujones y algún que otro conato de agresión entre los allí presentes.
Finalmente, la imagen pudo ser colocada. La gente desalojada y el arzobispo Enrique Benavent pudo celebrar el oficio desde un poco antes del mediodía.
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Y esto es... la cola para hacerse una foto con el tapiz
Y mientras, hay que barrer y recoger lo que queda de los pétalos.
Finalmente, la imagen pudo ser colocada. La gente desalojada y el arzobispo Enrique Benavent pudo celebrar el oficio desde un poco antes del mediodía.
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