El Ayuntamiento de València activa la renovación de la fachada del mercado de Russafa

El Ayuntamiento de València ha publicado la licitación para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de rehabilitación de la envolvente de la fachada del Mercado de Russafa, con un importe de 60.000 euros.

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha destacado que “esta actuación forma parte del compromiso municipal con la mejora de los mercados municipales, que son el corazón comercial de los barrios”, ha señalado el edil.

El proyecto

La intervención contempla la sustitución de todas las ventanas del edificio, el pintado integral de la fachada y la reparación de las goteras detectadas en los puestos exteriores, “con el fin de dignificar la imagen de uno de nuestros mercados más emblemáticos y mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores”, tal como ha explicado Ballester, quien ha asegurado que “esta nueva actuación se suma otras intervenciones que el Ayuntamiento ya está impulsando en el Mercado de Russafa”.

“Actualmente, se está ejecutando el proyecto de eficiencia energética del edificio, con una inversión de 1,6 millones de euros, así como la reparación de diferentes puestos, por importe de 90.000 euros. Además, el pasado año se puso en servicio una nueva sala de lactancia, en respuesta a una demanda de las personas usuarias del mercado”, ha recordado el edil.

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“El Mercado de Russafa está en plena transformación. En menos de dos años habremos invertido más de 1,75 millones de euros en mejorar sus instalaciones, hacerlo más sostenible y adaptarlo a las necesidades reales de vendedores y clientes”, ha concluido Ballester.