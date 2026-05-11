Ronda a la Verge. Todos los detalles del concierto popular que remata las jornadas principales de la fiesta de la Patrona

La festividad de la Virgen de los Desamparados no ha terminado con la Procesión General del segundo domingo de mayo. Al día siguiente, y desde hace décadas, la plaza de la Virgen vuelve a llenarse de púbico para asistir a un concierto que, bajo el título genérico de Ronda a la Verge, organiza la Fundación Bancaja y que empezará a las 20.30 horas.

El concierto, dirigido por el director de la Banda Simfònica Municipal de València Cristóbal Soler, cuenta también con la participación del Orfeó Valencià, el tenor Vicente Ombuena y la soprano Carmen Avivar -dos habituales en esta cita-, mientras que las danzas correrán a cargo del Grup de Danses Alimara.

Es un concierto de libre concurrencia, que puede seguirse sentado -si hay sitio cuando se llega, a pesar de la gran cantidad de sillas habilitadas, a las que se aplica el clásico "hasta completar aforo"- o directamente alrededor de la plaza.

El repertorio incluye temas como Pepita Greus, de P. Pérez Chovi; Sanctus Turc, de Josep Lluís Valldecabres; Ave Maria, de Gounod; El último romántico. Bella enamorada, de R. Soutullo y J.Vert; Luisa Fernanda, Mazurka de las sombrillas, de Moreno Torroba; y Príncipe Igor, de las Danzas Polovtsianas de A. Borodin.

El Grup de Danses Alimara bailará Malaguenya de Monòver, una variante del fandango, al estilo de la comarca del Vinalopó Mitjà; y Pedreguera de Benissa, una seguidilla popular, con un ritmo vivo y alegre, al estilo de la comarca de la Marina Alta.

El concierto se cerrará con los clásicos para la ocasion: la obra València canta, de José Serrano; el Himne de la Coronació, de Luis Romeu; y el Himne de la Comunitat Valenciana, de José Serrano.

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Más de medio siglo de tradición

La Ronda a la Verge se acerca cada vez más al 60 aniversario. La primera edición se celebró el 13 de mayo de 1968, promovida y organizada por la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia con motivo del 90 aniversario de su fundación.