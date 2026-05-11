La Virgen recibe el último gran homenaje popular con la ronda de música, voz y danza

La festividad de la Virgen de los Desamparados lo es para el más rápido o el más madrugador. El que está antes en la puerta de la catedral tiene mejor sitio en la Descoberta. El que carga las sillas plegables y las pone en Avellanas más pronto tiene las mejores vistas en la Procesión. Pero poco se habla de la expectación, el lleno y la capacidad para quedarse sin asiento que tiene la Ronda a la Verge, el concierto con el que se echa el carpetazo a la primera y principal fase de la festividad de la Patrona.

Sin casi publicidad, porque poca falta hace, la Fundación Bancaja avanza hacia el 60 aniversario de un festejo que promovió la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Festejo sin trampa ni cartón: música, solistas, orfeón y bailes regionales en un medley iniciado con las últimas luces del día y que llenó la Plaza de la Virgen, convertida en escenario improvisado, aprovechando las tarimas en las que, hace bien poco, se celebraban las dansaes y la Missa d'Infants y ha servido de photocall con el tapiz. Alrededor, una amalgama entre público y curiosos, especialmente turistas extranjeros que, si llevan ya unos días, seguirán poniendo a prueba su capacidad de asombro. Un día difícil para las terrazas, porque el público pasa por cualquier lado o interrumpe el paso aunque sea un rato. Para los clientes, vieran o no, un auténtico lujo: tomar algo con música ambiental en directo.

Si en los grandes eventos de la Virgen, y especialmente en el Traslado, se ha visto un público muy rejuvenecido, aquí hay que reconocer que es una fiesta en la que priman las personas mayores. Porque corre la voz en centros de mayores y porque el repertorio tiene mucho de propio. Es más difícil encontrar en la "new age" quien pueda completar con los versos "con voz muy queda canta el amor" la primera estrofa de "A la sombra de una sombrilla de encaje y seda", mazurca especialmente popular de Luisa Fernanda. Cosas del cante lírico, que es columna vertebral del festejo. De la misma forma que el "Valencia Canta", esencial en la BSO de la Virgen, sigue siendo el gran desconocido del repertorio mariano a la hora de aprenderse la letra, a pesar de que ya ha superado los cien años desde su estreno.

La Ronda a la Verge, que bien podría llamarse la Ronda a la Verge de Vicente Ombuena y Carmen Avivar, que pasan los años y siguen siendo los solistas titulares de la tarde-noche, acompañados de las agrupaciones no menos habituales: la Banda Municipal, el Orfeó Valencià y Grup de Danses Alimara.

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Más misas a la espera del Besamanos

Los actos a la Virgen de los Desamparados continúan, pero sobre todo de puertas hacia adentro. En el mes mariano por excelencia ahora continúan servicios religiosos que cuentan con la participación o auspicio de diferentes colectivos. Sobre todo, colegios, pero también colectivos profesionales o ciudadanos como Amas de Casa Tyrius o trabajadores de los Cementerios Municipales. Eso, antes de que llegue el 20 de mayo el últimos gran acto popular, de calle: el Besamanos.