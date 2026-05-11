Un posible vertido de fuel y aguas negras ensucian la desembocadura del viejo cauce tras las últimas lluvias

La Asociación de Vecinos de Natzaret ha denunciado el estado de contaminación en el que se encuentra la desembocadura del viejo cauce después de las últimas lluvias. Aguas negras, peces muertos e incluso lo que parece un vertido de fuel es lo que puede verse en este tramo de cauce lindando con el puerto de València. Los vecinos piden, por tanto, celeridad en los trabajos de limpieza y en la ejecución de las obras del Parque de Desembocadura, concebidas precisamente para evitar este tipo de acontecimientos.

"El 19 de mayo de 1986 el Puerto y el Ayuntamiento de València firmaron un convenio por el que nos quitaron la playa de Natzaret para ampliar el puerto hacia el sur, comprometiéndose, a cambio, a poner en marcha soluciones hidráulicas para evitar la contaminación de la desembocadura del cauce histórico del río Turia. Cuarenta años después, con gobiernos de todos los colores, sigue sin solución el problema", ha lamentado Julio Moltó, presidente de la entidad.

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Según dice, "las lluvias del pasado sábado han arrastrado gran cantidad de aguas que han vuelto a contaminar el cauce. Han vuelto a aparecer también peces muertos y las gaviotas ya se los han comido. El tanque de tormentas anunciado recientemente por el Ayuntamiento aún carece de presupuesto para ponerse en marcha", recuerda.