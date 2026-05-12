Acuerdo para hacer una reforma "poco invasiva" del monumento a las víctimas del metro

El Ayuntamiento de València y la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio han llegado a un acuerdo para que una empresa especializada en cerrajería repare el monumento a las 43 víctimas de aquel fatídico accidente. Será una intervención "poco invasiva" que garantice la integridad del monumento y pueda llevarse a cabo antes del 20 aniversario del siniestro, que se cumple dentro de un mes y medio. La autora del monumento, Anja Krakowski, también ha estado en la reunión celebrada esta mañana, pero por la tarde ha lanzado en redes sociales una especie de comunicado en el que niega que la empresa con la que ella colaboraba se declarara incapaz de llevar a cabo la reparación. Así mismo, afea al consistorio que no haya contactado con ella en año y medio.

Como publicó este periódico, el Ayuntamiento de València estaba teniendo dificultades para reparar el monumento a las víctimas del metro a falta de dos meses para que se cumpla el 20 aniversario del accidente, en el que murieron 43 personas. La explicación, según el consistorio, era que la empresa que hizo el monumento había renunciado a hacer esos trabajos y que las empresas con las que había contactado el consistorio habían expresado la dificultad para separar las 50 esferas del cristal al que están adosadas. Existía, por tanto, la duda de que se pudiera llevar a cabo la reparación antes del 3 de julio.

Reunión de urgencia

Para buscar una solución, esta mañana se ha producido una reunión entre el ayuntamiento, la Asociación de Víctimas y la autora del monumento, Anja Krakowski, un encuentro que ha terminado en acuerdo, según han comunicado fuentes municipales. Al parecer, ante la dificultad de la operación se realizará una intervención mínimamente invasiva que permita la reparación del monumento sin dañarlo. Y se trabaja con la posibilidad de que esté terminado antes de la fecha del 20 aniversario. La empresa encargada de hacer los trabajos será, según las mismas fuentes, una empresa de cerrajería con la que ya se venía trabajando tras la supuesta renuncia de la empresa que había construido el monumento.

Hay que decir "supuesta renuncia" porque Anja Krakowski ha lanzado un comunicado en redes sociales en el que enmienda al ayuntamiento. Según dice, la empresa que supuestamente renunció a la reparación del monumento "es una firma de gran nivel profesional, especializada internacionalmente en artesanía metálica, con la que he colaborado satisfactoriamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, dicha empresa no fue la encargada del montaje integral, sino que ejecutó exclusivamente los componentes metálicos. Por ello, es importante aclarar que su renuncia no responde a una supuesta imposibilidad técnica de la rehabilitación, sino a cuestiones de responsabilidad sobre las garantías exigidas", precisa.

Es más, asegura que durante la visita de hoy ha planteado "una intervención relativamente sencilla, contemplada ya en el diseño original precisamente para facilitar el mantenimiento", por lo que considera que se ha producido un "retraso innecesario" en la solución del problema. "Tras la reunión de hoy, confío en que se actúe atendiendo al manual de buenas prácticas y que la restauración se lleve a cabo con el respeto que merecen las víctimas y sus familiares, sin mancillar el nombre de los profesionales implicados", indica.

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Para terminar, Krakowski ha explicado que el ayuntamiento solo ha contactado con ella en dos ocasiones: el 4 de diciembre de 2024, en una reunión de despacho, y este 12 de mayo de 2026, ya in situ frente al monumento. "Si bien con anterioridad proporcioné una lista de proveedores y empresas que participaron en la ejecución original, en ningún momento se me consultó previamente para dar instrucciones sobre cómo debía abordarse técnicamente la intervención".