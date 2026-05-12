El puente de l'Assut de l'Or estará cerrado por las noches durante dos meses debido a las obras de reparación

El Ayuntamiento de València ha iniciado las obras de mantenimiento y reparación del Pont de l'Assut de l'Or, el puente atirantado de 29 tirantes que cruza el Jardí del Túria en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Los trabajos arrancaron a finales de la semana pasada y los ejecuta Pavasal, empresa adjudicataria del contrato por un importe de 746.268 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 110 días.

El proyecto técnico, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, incluye la reparación de fisuras y grietas, la sustitución de los elementos de contención, la inspección de balizas y pararrayos, y la mejora de los accesos al interior de la estructura. El objetivo es mejorar la seguridad y alargar la vida útil del puente.

El Pont de l'Assut de l'Or se sitúa entre el Àgora y el Museu de les Ciències, con una apertura principal de unos 150 metros libres y un plano único de tirantes en el centro de la sección. A excepción de los estribos, la estructura es completamente metálica. Su pilono —fabricado en acero S460N— alcanza 117 metros de altura sobre el tablero, tiene directriz curvilínea con sección vacía variable y se desploma hacia el sur unos 60 metros. La longitud total de la infraestructura es de 324 metros.

La corrosión y las grietas afectan al puente de l'Assut de l'Or de València. / Germán Caballero

Cortes al tráfico

Los trabajos en altura obligan al corte del puente en ambos sentidos de 22.00 a 6.30 horas durante la ejecución de los trabajos. La previsión es que la restricción al tráfico nocturno se extienda durante aproximadamente dos meses. Durante las horas diurnas no se limitará el tránsito de vehículos.

El Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras del Ayuntamiento, que es el encargado de coordinar esta actuación municipal junto al personal de la empresa adjudicataria, ha tenido en cuenta los resultados de las distintas inspecciones llevadas a cabo en el puente a lo largo de los últimos años. De hecho, en 2025, se realizó una inspección principal de la estructura y de los sistemas de evacuación del pilono, tras la que se detectaron los siguientes daños:

Aguas en recintos de bielas de apoyo estribo norte.

Corrosión localizada en interior del cajón del tablero.

Corrosión generalizada en pernos y placas de anclaje del pilono, aunque se comprobó que no hay pérdida de sección de los pernos.

Corrosión localizada en exterior del pilono, zona superior.

Cables vistos en luminaria de barandilla.

Aparatos de apoyo estribo sur (necesidad de retirada del capot).

Pernos y placa de anclaje exteriores del pilono (necesidad de demolición del zócalo).

Tirantes y retenida.

En el caso del pavimento del puente, se detectaron diversas fisuras en el pavimento, una junta no estanca en el perímetro de reparaciones ya realizadas y existencia de blandones de poca entidad. Por ello, el personal de Pavasal realizará un fresado y corte del pavimento, además de aplicar un riego de imprimación y el extendido de una mezcla bituminosa para la creación de la capa de rodadura.

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Además, a raíz del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Ayuntamiento deberá modificar el balizamiento del Pont de l'Assut de l'Or, ya que se considera un obstáculo, en materia de servidumbre aeronáutica, por tener una altura superior a los 100 metros.