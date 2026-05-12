Compromís reúne ya 5.000 denuncias recogidas entre los vecinos contra apartamentos turísticos

El Grupo Municipal de Compromís sigue adelante con su plataforma quenotetiren.com para la recogida de denuncias ciudadanas contra apartamentos turísticos que presentan, según su criterio, algún tipo de irregularidad. Y hoy mismo, la portavoz del grupo, Papi Robles, ha anuncia la recopilación de 5.000 casos, denunciando, en consecuencia, la “pasividad absoluta” de la alcaldesa María José Catalá ante "una crisis de vivienda que continúa agravándose barrio a barrio".

Las denuncias han sido remitidas por vecinos y vecinas de toda la ciudad que han documentado, fotografiado y geolocalizado posibles apartamentos turísticos ilegales. “Hay miles de personas haciendo el trabajo que debería hacer Catalá y su gobierno. Es la ciudadanía quien está detectando las irregularidades mientras PP y Vox continúan mirando hacia otro lado”, lamenta Robles.

Compromís recuerda que la web quenotetiren.com se puso en marcha hace dos años precisamente para canalizar las denuncias ante la falta de control institucional. “Desde Compromís recopilamos, validamos y presentamos las denuncias en el registro municipal en nombre de la ciudadanía. Estamos supliendo una función que correspondería al Ayuntamiento de València”, explica la portavoz.

La formación valencianista considera que la situación demuestra el fracaso de la política de vivienda de PP y Vox. “La crisis de vivienda es ya el principal problema de la ciudad y la turistificación está expulsando al vecindario de los barrios. Los alquileres se han disparado más de un 40% desde que gobiernan PP y Vox y el precio de compra ya supera incrementos del 50% en muchas zonas”, denuncia Robles.

Mientras tanto, según Compromís, las obras de reconversión de viviendas en alojamientos turísticos han continuado avanzando pese a la moratoria anunciada por el gobierno municipal. "A ello se suma ahora la incertidumbre judicial sobre la propia moratoria, después de la sentencia que cuestiona su legalidad y que podría acabar comportando sanciones millonarias para el Ayuntamiento".

Para la coalición valencianista, el problema se agrava con la nueva regulación urbanística aprobada por el gobierno de Catalá. “La realidad es que permitirá extender el problema a todos aquellos barrios que todavía no han llegado al umbral del 2%. Es una norma pensada para consolidar la turistificación, no para frenarla”, critica Robles.

Una regulación aprobada “a ciegas”

Compromís denuncia también que el gobierno municipal ha aprobado la nueva regulación sin disponer todavía del censo real de apartamentos turísticos por barrios. La propia concejalía de Urbanismo reconoció en una respuesta al pleno que, a cuatro días de la entrada en vigor de la norma, los servicios técnicos “todavía estaban trabajando en el censo”. “Es surrealista. No saben cuántos apartamentos turísticos hay y, aun así, aprueban una regulación con límites porcentuales por barrios y manzanas. ¿Cómo piensan saber si se ha superado el tope o si todavía pueden seguir autorizando más?”, se pregunta la portavoz del primer partido de la oposición.

Además, Compromís denuncia que, de las más de 4.000 denuncias presentadas hace meses, el gobierno de Catalá solo ha actuado sobre el 1,5%. “No hay plan de inspección, ni refuerzo de recursos, ni una respuesta seria ante un problema que está transformando la ciudad. El descontrol es absoluto”, afirma Robles.

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La coalición valencianista asegura que continuará impulsando la plataforma ciudadana y exigiendo medidas más contundentes contra la especulación turística. “La web quenotetiren.com sigue activa porque nosotros no vamos a dejar de hacer el trabajo que el Ayuntamiento no hace. València necesita un gobierno que proteja el derecho a vivir en los barrios, no los intereses de los especuladores”, concluye Papi Robles.