El dúo Cachetejack plasma 'El latido del océano' en un mural gigante en la Hemeroteca Municipal de València

La Hemeroteca Municipal de València luce desde hoy el mural The Heartbeat of the Ocean (El latido del océano), realizado por el dúo de ilustradoras Cachetejack, una iniciativa impulsada por l’Oceanogràfic en el marco del programa ‘Arte por la conservación’, que ya dejó huella el año pasado en València con la intervención del artista Dulk en el Cabanyal. La alcaldesa, María José Catalá, ha presidido la presentación de la obra plástica, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta de l’Oceanogràfic, Celia Calabuig; la directora gerente de la Fundación Oceanogràfic, Leocadia García-Bartual; y las artistas Nuria Bellver y Raquel Fanjul, las componentes del dúo artístico Cachetejack.

La alcaldesa ha agradecido a la Fundación Oceanogràfic “su compromiso constante con València, con la divulgación científica y, sobre todo, su capacidad de tender puentes entre el conocimiento y la ciudadanía”. “Programas como ‘Arte por la Conservación’ demuestran que la sensibilización ambiental también puede hacerse desde la emoción, desde la creatividad y desde la belleza”, ha afirmado. Así mismo, ha felicitado también a las autoras de la pieza mural, el dúo Cachetejack, “dos valencianas cuya obra ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente internacional de la ilustración contemporánea –ha explicado- y que representan el talento, la creatividad y la belleza que forman parte de la identidad de esta tierra y de esta ciudad”.

Vecinos, artista y políticos ante el mural de Cachetejack / J.M.López

Finalmente, Catalá ha agradecido también al Festival 10 Sentidos 2026, que incorpora la exhibición del mural The Heartbeat of the Ocean a su programación. De hecho, el acto ha contado también con la presencia de la directora ejecutiva y de producción artística del Festival, Inma García, y de la directora artística y de comunicación, Meritxell Barberá.

La obra y el mensaje

The Heartbeat of the Ocean habla, tal como ha explicado la alcaldesa, “de los ecosistemas polares, de su fragilidad y de la enorme importancia que tienen para el equilibrio del planeta. Pero también nos interpela directamente”. “Por eso –ha añadido- tiene tanto sentido que esta intervención se encuentre en la Hemeroteca Municipal, un lugar vinculado a la memoria, a la información y a la cultura, que hoy se convierte también en un punto de encuentro entre ciudad, creatividad y conciencia ambiental”.

La artista Nuria Bellver, la mitad de Cachetejack, ha explicado la obra “se puede entender como una llamada al cuidado, al respeto y al amor por la naturaleza, que forma parte de todos”. “Hacerlo en un mural así de grande, funciona como una llamada de alerta: está pasando algo, esto es una noticia, es urgente”, ha subrayado.

El mural 'The Heartbeat of the Ocean' / J.M.López

La alcaldesa ha concluido, señalado que “València es una ciudad mediterránea, abierta al mar, comprometida con la innovación, con la cultura y con la sostenibilidad. Y proyectos como este reflejan precisamente la ciudad que queremos seguir construyendo: una ciudad que escucha a la ciencia, que cree en el talento, que ama la belleza, y que entiende que los grandes desafíos necesitan respuestas compartidas”.

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Una iniciativa de la Asociación Vecinal Tres Forques

La alcaldesa ha subrayado que la adecuación del mural en la Hemeroteca Municipal “responde a la iniciativa de la Asociación Vecinal de Tres Forques, con la que llevamos trabajando bastante tiempo en la mejora del barrio”. En este sentido, Catalá se ha referido a las inversiones en alcantarillado que están en marcha, así como en la renovación del alumbrado, o la inversión en movilidad con la habilitación de carriles bici y la conexión de este barrio con el centro urbano. “También hemos desarrollado una inversión importante en la Escuela Infantil Solc, que es un referente en la educación infantil de este barrio; y estamos haciendo una inversión importante que finalizará en verano en las piscinas del Parque del Oeste”, ha añadido la primera edila, que también ha citado la sala de lactancia que se ha inaugurado también hoy en el Mercado de Castilla, que se suman a las obras en el paseo central del recinto comercial del mercado. “Y seguimos trabajando con ellos en las mejoras que el barrio necesita”, ha concluido.