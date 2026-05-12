Más de seis millones adicionales para la depuradora de Pinedo en la recta final de sus obras

La depuradora de Pinedo avanza en las obras de mejora de la planta y al mismo tiempo va resolviendo cuestiones que han surgido durante los trabajos y, sobre todo, a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024. Tanto es así que el viernes pasado el pleno del Consell aprobó una inyección de más de seis millones de euros para mejorar la lucha contra los malos olores, el ruido y los vertidos a l'Albufera, las tres claves del proyecto iniciado en 2023 con un presupuesto inicial de 32 millones de euros. La idea, en cualquier caso, es terminar las obras antes de que acabe el año, eso si no se planean nuevas exigencias técnicas o medioambientales.

Los trabajos de mejora de la Depuradora de Pinedo tiene como objetivo minimizar el impacto que una planta de estas características tiene en el barrio más cercano, cuyos vecinos llevan décadas denunciando los malos olores y el ruido, que han acabado vaciando esta zona del pueblo y depreciando todo lo que hay alrededor. Plantearon incluso una indemnización de 40.000 euros para cada vecino, aunque la Generalitat no aceptó esta propuesta.

En un principio, el presupuesto de estos trabajos se fijó en 32 millones de euros y la adjudicación fue para la UTE formada por Global Omnium Medioambiente-Ciclagua-Drace y Geocisa-Agricultores de la Vega de Valencia. Hay que tener en cuenta que esta planta cubre a la capital y a 17 municipios del área metropolitana, con un total de 1,8 millones de habitantes. Para los malos olores se planteaba, entre otras medidas, la cubrición de las canalizaciones para eliminar el 85% de las mismas; para el ruido, la incorporación de pantallas; y para evitar vertidos, nuevas canalizaciones y grupos electrógenos.

Pero en la medida que han avanzado las obras han ido surgiendo nuevas necesidades. Sobre todo, la dana obligó a darle una nueva dimensión al proyecto en todos los sentidos, también en cuanto a los vertidos a l'Albufera, que se vio muy perjudicada por la barrancada. Y eso es lo que se pretende cubrir con esta nueva incorporación de crédito.

Más presupuesto

El Consell de la Generalitat autorizó el pasado viernes la modificación del contrato de ejecución de las obras de reforma del sistema de depuración de Pinedo, con un presupuesto adicional de seis millones de euros. La Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) es la encargada de tramitar este contrato modificado, que eleva el presupuesto total de la actuación hasta los 37,6 millones. Esta actualización supone exactamente un incremento de 6.128.883 euros respecto al importe vigente, lo que representa un aumento del 19,45 %.

Se incluyen mejoras en los sistemas de desodorización para minimizar la emisión de olores, así como la implantación de nuevos cerramientos y soluciones constructivas destinadas a reducir el impacto acústico sobre el entorno. Asimismo, se amplía la capacidad de bombeo y se reforma el proceso de depuración de la línea de tratamiento de Pinedo1, la interconexión del tratamiento terciario con el emisario submarino y la instalación de grupos electrógenos para evitar aliviados de agua sin tratar en caso de fallo de suministro eléctrico.

Se contemplan también intervenciones orientadas a optimizar los procesos de tratamiento y a modernizar equipos e infraestructuras clave de la planta, con el fin de incrementar su rendimiento y capacidad operativa. Estas actuaciones se completan con medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética, como la incorporación de tecnologías más eficientes y la optimización del consumo, lo que permitirá reducir costes de explotación y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

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En la actualidad las obras están muy avanzadas, en su fase final, y la previsión es que finalicen antes de acabar el año, incluidas las mejoras que se han incorporado a lo largo del proceso. Los tiempos, en cualquier caso, son relativos en este proyecto, ya que hay que ir adecuando los trabajos, por ejemplo, a los ciclos del arrozal, que condiciona mucho los trabajos.