El enfrentamiento político impide conocer la situación real del tráfico en València: PP y Compromís se acusan de engañar a la población

Los datos del tráfico en València siguen enfrentando al gobierno municipal con la oposición. Mientras el departamento de Movilidad hace un balance positivo de la evolución de la circulación en la ciudad, Compromís acusa a su máximo responsable, Jesús Carbonell, de manipular los datos y tratar de engañar a la población. Cada parte destaca, además, los datos que le son más favorables en términos políticos, lo que dificulta -y ellos se acusan mutuamente de eso- el conocimiento real de la situación.

Según Carbonell, las Intensidades Medias Diarias (IMD) del tráfico en la ciudad de València en el mes de abril pasado muestran un descenso de 6.000 vehículos en los accesos a la ciudad respecto a 2025. La IMD de los accesos de abril, aunque es superior a la registrada en los años anteriores, sigue siendo un 5,48 % inferior a la del año 2019, “el momento álgido del tráfico urbano”, ha subrayado el concejal. En cuanto al tráfico por las principales vías interiores de la ciudad, el estudio mensual que realiza el Ayuntamiento indica que las IMD se han reducido un 4% en relación con el mismo periodo de 2025, un 1 % menos que en 2023 y 7 % inferior a la del año 2019.

"Los datos de las IMD indican una estabilización en la movilidad interna en vehículo privado en la ciudad, e incluso disminuye a pesar de que el Ayuntamiento está acometiendo en la actualidad la reurbanización de las avenidas Giorgeta-Pérez Galdós, la obra urbana más importante y más compleja realizada en Valencia en las últimas décadas”, recordó esta semana la alcaldesa, María José Catalá, durante la visita que realizó a las obras en ejecución.

Datos rigurosos

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha explicado que el Gobierno Municipal mantiene “criterios rigurosos” para analizar la evolución del tráfico. Además, ha asegurado que describir el tráfico en València “utilizando datos puntuales de determinadas vías y extrapolando esos datos al conjunto de la ciudad no es justo y no responde a la realidad”.

El edil ha añadido que “en relación a la interpretación sesgada de los datos de la IMD que realiza la oposición en el Ayuntamiento, las series históricas siempre se han elaborado sobre la misma fuente de datos y procedimientos de obtención de éstos: cuando existen sensores o espiras, se toman los datos reales; y cuando no los hay o tienen algún problema de funcionamiento, se aplican algoritmos que se basan en los mismos criterios, antes y ahora, por lo que los errores que pueda haber ahora y en el pasado son los mismos. Por tanto, lo que difiere es la manera de interpretar los datos, no los propios datos”, ha subrayado.

Según ha detallado el concejal, “el Ayuntamiento distingue dos grupos de datos de forma diferenciada: por un lado analiza todos los accesos a la ciudad; y por otro lado, los pasos por las principales vías interiores de la ciudad, que son aquellas cuyas intensidades son iguales o superiores a 30.000 vehículos”. Esta diferenciación permite conocer, por ejemplo, que los accesos a la ciudad crecen mientras que el tráfico interior se mantiene estable; y ello a pesar de que en el tráfico interior se computan no sólo los vehículos de los vecinos y vecinas de València sino también los procedentes de fuera de la ciudad. “Este hecho permite inferir que si, a pesar de que crecen los accesos el tráfico interior no crece, los vecinos de València están variando sus hábitos o rutinas y optan por modos alternativos de transporte”, ha explicado Carbonell.

Apuesta por la movilidad sostenible

Carbonell ha puesto en valor que la ciudadanía de València está primando el uso de modos de transporte sostenibles, como la bicicleta, “que ha experimentado un crecimiento muy importante de uso desde el año 2023, o como es el transporte público, como la EMT, que ha pasado de 93 millones de pasajeros en 2023 a 120 millones hoy”. De hecho, según los datos registrados, el uso de la red de carriles bici de la ciudad (más de 225km) en el mes de abril se ha incrementado en un 10 % con respecto a 2025.

Pero las aclaraciones preventivas de Jesús Carbonell no han dejado indiferente a Compromís, anterior gestor de la movilidad en la ciudad. Según el concejal Giuseppe Grezzi, “el anuncio de Carbonell no merece más que el desprecio mediático y ciudadano. No es de recibo que, por segunda vez en varios meses y tras tres años ininterrumpidos con las cifras oficiales del Ayuntamiento registrando un aumento continuado del tráfico en la ciudad, el concejal Carbonell lance un comunicado a los medios hablando de un descenso de los atascos antes de que el servicio de Movilidad haga públicos los registros reales", dice el concejal.

"¿Por qué alguien tendría que creerle esta vez si ya mintió la vez anterior cuando pudimos acceder con días de retraso a las cifras? ¿Si ya mintió el mes pasado asegurando con cifras estimadas un descenso del tráfico que las reales desmentían?", se pregunta.

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"Lo único relevante de la nota de hoy del señor Carbonell es que Catalá mantiene en su puesto a un concejal que, además de un nefasto gestor de su área, es un mentiroso compulsivo, y que el gobierno municipal, tras dos legislaturas de buen gobierno, está tratando de nuevo que los valencianos normalicemos la opacidad y la corrupción en la gestión municipal. Al PP y Vox les encantaría no cabe duda, pero no va a pasar. Ningún valenciano con dignidad va a tolerar o será cómplice esta vez de estos comportamientos”, concluye Grezzi.