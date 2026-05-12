València amplía su red de espacios amables con cuatro nuevas salas de lactancia municipales

La ciudad de València ha abierto este martes cuatro nuevas salas de lactancia municipales. Estas instalaciones, que se suman a las inauguradas ya durante este mandato en los mercados de Russafa y Cabanyal, se encuentran en los mercados de Castilla y Algirós, en el edificio consistorial de Tabacalera y en el propio Ayuntamiento.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha visitado la sala de lactancia abierta esta jornada en el Mercado de Castilla y ha asegurado que se trata de "espacios amables que permiten alimentar, cambiar y cuidar a los bebés de forma confortable, privada, segura y saludable".

La primera edil ha resaltado "la importancia" de la iniciativa impulsada por el gobierno local que preside para contar con salas de lactancia en dependencias públicas.

Un compromiso personal

"Para mí hoy es un día importante porque era un compromiso" habilitar estos espacios, ha asegurado la responsable municipal, que ha comentado que "aunque son inversiones pequeñitas" este tipo de servicios son, "para las que hemos sido madres y hemos tenido bebés, de mucha trascendencia y de mucho compromiso de la administración pública".

Desde el Ayuntamiento han resaltado la "gran acogida por parte de las personas usuarias", que han tenido las salas de lactancia ya abiertas durante este mandato.

"Sumamos ya un total de seis salas de lactancia creadas en este mandato, generando espacios amables en una ciudad que apuesta por la infancia, por la lactancia materna, y por el cuidado de las familias y de los niños", ha expuesto María José Catalá.

La alcaldesa ha remarcado también la apuesta por hacer de los edificios municipales "lugares amables para las personas que cuidan a niños, tienen bebés y tienen un momento de su vida que precisa cuanta más ayuda mejor".

Pequeñas grandes acciones

La primera edil ha insistido en su "compromiso personal" para crear esas salas de lactancia, al tiempo que ha destacado la importancia que tiene que "la administración se vuelque con estas pequeñas grandes acciones". La inversión global de estas instalaciones asciende a 149.150 euros.

La alcaldesa ha visitado las nuevas instalaciones en el Mercado de Castilla, que han supuesto una inversión de 32.250 euros, y ha conversado con las y los vendedores de los puestos de este recinto comercial, así como con las madres y personas cuidadoras que van a hacer uso de la nueva sala de lactancia, ha detallado el consistorio en un comunicado.

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"Con la apertura de este espacio cumplimos el doble objetivo de facilitar, desde la administración, el proceso de lactancia, y a la vez impulsar la actividad en nuestros mercados municipales", ha asegurado Catalá.