València estudia si autoriza 'The Champions Burger' en Mestalla tras las quejas por ruido

Un conflicto recorre València: la compleja coexistencia del ocio y el descanso vecinal. La ciudad lleva tiempo intentando hallar la cuadratura del círculo en los barrios con una fórmula llamada Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que restringe el jaleo nocturno y proporciona algo de tregua, pero la solución no suele gustar ni a vecinos por tibia ni a comerciantes por restrictiva. Entretanto, una sentencia contra la contaminación acústica en la Ciutat de les Arts i les Ciències tras una denuncia vecinal ha sacudido el panorama musical de la ciudad, dejando varios festivales en el aire y poniendo en jaque la apertura de l’Umbracle. Y esta jurisprudencia anima ahora a los vecinos del estadio de Mestalla en su pulso contra un evento gastronómico que se celebra durante varias semanas de manera ininterrumpida generando, según denuncian, molestias acústicas, lumínicas, de humos y de suciedad.

El pulso se remonta a 2024. Desde entonces unos 90 vecinos de cuatro comunidades distintas denuncian que el evento ‘The Champions Burger’ celebrado en el estadio de Mestalla les impide descansar durante largas semanas, normalmente entre junio y julio. El evento gastronómico dura unos 20 días seguidos, de lunes a domingo, en horarios comprendidos de las 18:00 a 00:00 horas de lunes a jueves y de 12:00 a 00:00 horas los fines de semana. El montaje dura una semana más y el desmontaje unos cuatro días. Y la actividad está lejos de parecerse a lo que sienten durante un partido. “Al fútbol ya estamos acostumbrados y son dos horas cada quince días. Pero esto es un evento sin precedentes. Por horas de actividad, es como sumar seis ligas completas en un solo mes”, lamentan.

El evento de entrada gratuita –que se celebra en más ciudades de España– cuenta con una entrada de pórtico luminoso con neones inspirada en las carreteras estadounidenses, escenario, ambientación musical y hasta 25 food trucks con hamburgueserías. Según la organización, en 2024 visitaron el estadio unas 350.000 personas. El evento puede reunir a unas 7.000 personas simultáneamente y 15.000 asistentes en un día. Contrariamente a lo que ocurre en un partido de fútbol, todas esas personas abandonan el estadio por la salida de los camiones, que está a unos 17 metros de la fachada de los vecinos afectados.

El evento ha recibido en los últimos años la autorización de la Generalitat, competente en espectáculos públicos con grandes aforos. Durante ese tiempo los vecinos han presentado más de una decena de instancias en la Conselleria y el Ayuntamiento de València mediante las que denunciaban, entre otras cosas, que los días del evento, el ruido comenzaba con las actividades de reposición, carga y descarga a las 6:00 de la madrugada (antes del horario permitido) y se concatenaba con el ruido por la ambientación musical y el bullicio de las 15.000 personas al día y su respectiva salida del mismo que finalizaba a la 01:00 de la madrugada del día siguiente. “Los niveles sonoros del evento medidos en las ventanas de los vecinos fueron de 65 dBA sin ambientación musical y de más de 75 dBA con la ambientación musical autorizada”, añadían los vecinos en sus denuncias.

Informe pericial

Estas mediciones fueron tomadas por la empresa Teleacustik, la misma que aportó la pruebas periciales en el procedimiento de los vecinos de Les Arts contra los eventos celebrados allí. Teleacustik también realiza aquí un informe y señala que las inmisiones en los domicilios de Mestalla son de 66 decibelios durante el evento diurno con ambientación musical (el límite es 55), de 65 en el evento nocturno con ambientación musical (el límite en este horario es de 45) y de 58 decibelios en el evento nocturno sin ambientación musical. Ante la reiteración de quejas, y aunque los residentes pidieron expresamente tomar medidas correctivas en las emisiones e inmisiones sonoras, la empresa explotadora del evento habilitó nuevas salidas para no concentrar todo el tráfico en un mismo sitio, pero las molestias persistieron y el año pasado los vecinos llamaron masivamente al 092 aconsejados por el ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Con estos precedentes, y dado que ‘The Champions Burger’ ya se anuncia en Mestalla del 11 al 29 de junio, los vecinos han reactivado su lucha, pero ahora en otra ventanilla, dado que la Generalitat ha acometido una modificación normativa reciente para que sean los ayuntamientos quienes autoricen espectáculos públicos. Preguntados por el nuevo evento gastronómico y considerando el debate sobre contaminación acústica abierto en València, fuentes municipales explican que han recibido la petición de licencia de actividades y las diferentes concejalías están recabando los informes preceptivos para decidir si autorizan o no el campeonato de hamburgueserías en Mestalla. Los vecinos están a la expectativa.