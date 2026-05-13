La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia cumple 30 años apoyando a los niños con cáncer y sus familias

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia celebra tres décadas de compromiso con los niños y niñas con cáncer y sus familias, ofreciendo un acompañamiento integral que combina atención psicológica especializada, apoyo emocional y acciones de humanización hospitalaria y extrahospitalaria. Además, de apostar por la investigación del cáncer infantil, donde en este momento mantienen 6 ayudas activas por valor de 749.303,50 € solo en Valencia.

En el último año, la Asociación ha atendido a 83 niños junto a sus familiares, llevando a cabo un total de 537 sesiones de atención psicológica, un servicio clave para afrontar el impacto emocional del diagnóstico y el tratamiento oncológico.

Este trabajo se ve reforzado por la implicación de más de 100 personas voluntarias, que han realizado más de 3.000 intervenciones anuales, contribuyendo de manera esencial al bienestar de los menores y sus familias. De estas 3.000 intervenciones: 973 han sido en el hospital de día, 1.813 en hospitalización y 305 se han incluido dentro del proyecto ‘Magia y Sonrisa’.

La Asociación desarrolla una intensa labor de humanización hospitalaria, centrada en el apoyo emocional a niños y familias, atención psicológica especializada, acompañamiento integral durante todo el proceso de enfermedad, gestión de ayudas económicas y alojamientos. Así como el proyecto Magia y Sonrisa, que comprende actividades de ocio y juego, que mejoran la estancia hospitalaria.

Fuera del entorno hospitalario, la Asociación impulsa iniciativas orientadas al respiro familiar y la mejora de la calidad de vida, como excursiones, tardes de ocio y actividades dirigidas tanto a los pacientes como a sus hermanos.

Entre ellas destaca el Campamento de Verano, que este año celebra su 31ª edición. Tendrá lugar del 24 al 30 de agosto en el Albergue Olocau, situado en Marines (Valencia), y está dirigido a niños y adolescentes oncológicos y sus hermanos de entre 7 y 17 años, procedentes de toda España.

Este campamento ofrece un espacio seguro donde los menores pueden disfrutar, compartir experiencias y recuperar momentos de normalidad en un entorno lúdico y de apoyo.

Tras 30 años de trayectoria, la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia reafirma su compromiso con las familias, poniendo el foco en la atención integral, la cercanía y la mejora continua de los servicios, con el objetivo de que ningún niño ni familia tenga que afrontar el cáncer en soledad.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia

La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 70 años como entidad de referencia en Valencia trabajando en el apoyo a pacientes con cáncer y sus familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 30.000 socios.