El Ayuntamiento de València no descarta comprar el antiguo edificio de Hacienda de Guillem de Castro

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que vender la parte municipal del 60 % del antiguo edificio de Hacienda es "complejo" pero que no descarta la compra del otro 40 % propiedad de la Diputación de Valencia y el uso compartido.

Catalá se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, sobre que estaría dispuesto a comprar o vender la parte correspondiente del antiguo edificio en la calle Guillem de Castro, que lleva cerrado desde 2016, y también a hacer un uso compartido de la instalación.

"La venta como tal de nuestro 60 % es compleja para nosotros, porque siempre se ha trabajado en ese espacio y valoramos que nuestra parte sería muy interesante que fuera administrativa", ha sostenido.

Sobre la posibilidad de comprarlo ha asegurado que no descartan "nada", y ha añadido que van a quedar próximamente con Mompó: "Para que él venga con su valoración y sus ideas y yo con el planteamiento que hacen nuestros técnicos", ha detallado.

"Vamos a encontrar una buena solución porque él es un gran presidente de la Diputación y creo que es muy sensible a las necesidades de la ciudad, y nosotros desde luego somos muy receptivos, nos gusta tener como aliados a la Diputación de Valencia", ha agregado.

"Somos receptivos a una fórmula mixta", ha sostenido para recordar que "siempre" ha "tenido claro" que su parte "tenía que ser de un uso administrativo y eso no es nuevo de esta legislatura".

Ha recordado que la Diputación planteó para su parte un espacio cultural. "No lo vemos mal, pero en cualquier caso hay que ver si ellos valoran un espacio cultural en ese entorno o no, o si prefieren la venta. En ello estamos", según Catalá.

"Siempre hacemos cosas muy interesantes", ha valorado, como la gestión conjunta de la Casa dels Bous recientemente. "Ellos han hecho la gestión cultural y nosotros la rehabilitación del espacio, o sea, que nos gusta tenerlos como aliados y siempre llegamos a buen puerto", ha concluido.

Compra-venta y uso mixto

Esta respuesta de la alcaldesa corresponde a las declaraciones del presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, quien ha abierto la puerta a que la institución provincial pueda comprar al Ayuntamiento de València su parte del antiguo edificio de Hacienda o vender la suya en caso de que el consistorio la quisiera, garantizando que él no va a suponer "ningún problema".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia, al ser preguntado por el hecho de que la alcaldesa de València, María José Catalá, afirmara hace unos días que "sueña" con que este edificio pudiera albergar "una gran biblioteca" y ser "un gran espacio cultural de referencia" que compatibilizaría ese uso con el administrativo.

"Hemos hablado con los portavoces de los otros grupos. Tenemos pendiente una reunión, sentarnos y hablar ya negro sobre blanco sobre qué queremos hacer en el edificio, porque también lo he dicho muchas veces: la Diputación de Valencia no va a ser un problema en qué va a ser el edificio de Hacienda", ha recalcado Mompó.

En este punto, ha considerado que es primero el Ayuntamiento de València "el que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer" con la antigua sede de Hacienda y ha añadido: "Lo que sí que hemos dicho siempre es una parte es de la Diputación y otra del Ayuntamiento".

Y ha expuesto: "Tenemos la voluntad de, si el Ayuntamiento considera o considerase, que veo que no es así, que no quiere hacer uso del edificio, pues sería la Diputació la que pudiese comprar el edificio. Y si es el Ayuntamiento el que quiere disponer de él, pues hablaremos también, para eso están los técnicos, para valorar en qué cuantía, y será el Ayuntamiento el que se quede con el edificio". De cualquier modo, ha insistido en que el uso de este inmueble "no va a ser un problema entre la Diputació y el Ayuntamiento".

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"Uso compartido"

También ha planteado la opción de un uso compartido entre ambas instituciones y ha garantizado que, en este caso, "tampoco habría ningún problema". "Si el Ayuntamiento considera que necesita ese edificio para su uso, la Diputació no va a poner problemas. Y si considera que ya tiene suficientes infraestructuras, la Diputació también tendría interés en adquirirlo. Pero insisto que nos sentaremos y lo hablaremos, no habrá ningún problema", ha zanjado.