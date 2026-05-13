El Cabanyal renueva su subsuelo

'Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena' es el refrán que podría aplicarse a las reformas que se llevan a cabo en las obras de saneamiento. No se ven a simple vista, parece que no existen en nuestro día a día pero el alcantarillado, los colectores y las tuberías que discurren por debajo de las calles de València se tornan protagonistas cuando arrecian las lluvias o los indeseados insectos hacen su aparición. En este sentido se ha pronunciado la alcaldesa de València, María José Catalá durante su visita este miércoles a las obras de renovación y modernización de la red de saneamiento que el ayuntamiento está ejecutando en el distrito de Poblats Marítims, concretamente en el barrio de El Cabanyal.

Catalá ha recordado que “no solemos valorar las obras de saneamiento, salvo cuando llueve mucho, cuando notamos olores o cuando tenemos insectos. Y al final nos damos cuenta de que es dinero bajo tierra, pero dinero que hay que invertir de forma necesaria”. Los trabajos en las obras de saneamiento del barrio del Cabanyal inversión de 1,81 millones de euros y permitirá mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales y residuales hacia los colectores generales de la ciudad.

Los trabajos, iniciados el pasado 8 de abril, cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que está previsto que finalicen en abril de 2027. Las obras de mejora se desarrollarán de forma progresiva en diez puntos estratégicos de los barrios de El Cabanyal, El Grau y La Malva-rosa, comenzando por la calle Sánchez Coello y continuando por Arquitecte Alfaro, Mare de Déu del Sufragi, Isidre Ballester, Lluís Peixó, plaza Martí Grajales, Joan Josep Sister, avenida Malva-rosa y Gran Canària.

En cuanto a las inversiones municipales en el barrio, la alcaldesa ha añadido que en el actual mandato “estamos movilizando más de 15 millones de euros solo en el Cabanyal, con actuaciones de carácter básico, saneamiento, alumbrado, dotaciones públicas, el centro cívico, la guardería, el entorno del Mercat del Cabanyal, en vivienda”. “Es una cifra importante y bien merecida, porque es una zona de la ciudad que precisaba de dotaciones públicas y mejoras del día a día”, ha concluido.

Proyecto técnico

El proyecto contempla la sustitución de los antiguos colectores de hormigón por nuevas conducciones de polietileno de alta densidad, un material que mejora la eficiencia del sistema y refuerza la respuesta de la red municipal ante lluvias intensas. Todo ello se complementa con la instalación de 1.599 metros lineales de tubería, con diámetros de hasta 800 milímetros, así como la ejecución de 129 pozos de registro, 121 acometidas domiciliarias y 143 nuevos imbornales y sumideros para la recogida de aguas de lluvia.

La obra presenta una especial complejidad técnica por la proximidad al mar y por las características del terreno. El nivel freático se encuentra a apenas metro y medio de profundidad, lo que obliga a emplear sistemas específicos de drenaje para mantener las zanjas secas y estables durante la ejecución. Además, la actuación debe convivir con redes de telefonía, gas, agua potable y electricidad, por lo que los trabajos se realizan con especial atención a la seguridad y a la continuidad de los servicios básicos para el vecindario. Esto implica la realización de catas manuales y el apeo cuidadoso de las conducciones existentes para no interrumpir los suministros.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la red de saneamiento en la zona este de València, especialmente en Poblats Marítims, un ámbito que por su ubicación resulta más vulnerable en episodios de fuertes precipitaciones. Desde 2023, el Ayuntamiento ha destinado más de 3,4 millones de euros a actuaciones de mejora, conservación y limpieza del saneamiento en este distrito.

A la inversión de las obras visitadas hoy, donde también ha asistido el concejal del Área de Mejora Climática y Gestión del Agua del Ayuntamiento de Valencia, se suman actuaciones de conservación realizadas durante el presente mandato por valor de 1,4 millones de euros en puntos como la calle Gran Canària, en la Malvarrosa; la calle Mendizábal, en el tramo entre Isabel de Villena y la avenida Malva-rosa; y la avenida Doctor Lluch, en El Cabanyal. También se ha iniciado la limpieza manual del colector visitable de la calle Eugènia Viñes, con una inversión de 200.000 euros.

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Con este proyecto, el Ayuntamiento de València avanza en la modernización de infraestructuras esenciales para la ciudad, mejora la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y refuerza la calidad de vida de las personas que viven, trabajan y transitan por el distrito de Poblats Marítims.