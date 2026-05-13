Catalá insta al Gobierno a definir el futuro del Sidi Saler: "Ni comen ni dejan comer"

La reapertura del hotel Sidi Saler, enclavado en el parque natural de l’Albufera, parece cada vez más difícil. A las dos sentencias en contra –una respalda la caducidad de la licencia y otra impide las obras de rehabilitación– se suma ahora una reforma de la normativa de Costas que, si consigue superar los preceptivos trámites y el bloqueo del PP en el Senado, añadirá un nuevo veto a las concesiones en construcciones de primera línea de playa, tal como ha contado hoy Levante-EMV.

Preguntada por los varapalos judiciales y normativos que va acumulando el antiguo hotel de cinco estrellas, la alcaldesa de València, María José Catalá, quien anteriormente había propuesto impulsar en el edificio un "hotel sostenible" para un público "sénior", ha explicado ante los medios que la idea de reabrir el Sidi como hotel no sería tanto una voluntad como una cuestión administrativa: "Hay una concesión vigente de Costas y la concesión es de hotel. Por tanto se trata de atender a la actual concesión que tiene ese emplazamiento, que no es para otro tipo de uso como residencia", ha introducido la primera edil.

"Dentro del marco de lo que manda la concesión, yo veo que es lo más factible (el hotel sostenible para mayores) para no tener la construcción en la situación en la que está ahora", ha continuado Catalá. "Yo pedí en su día una reunión con el Ministerio. He vuelto a insistir en la solicitud. He planteado que voy a ir de la mano de la asociación de vecinos, con la que vamos de la mano en esta cuestión, porque ellos quieren que aquello tenga un uso adecuado para su entorno y no esté en las condiciones que está ahora. Ha pasado más de un año, no ha recibido respuesta del Ministerio", ha lamentado Catalá.

El antiguo hotel Sidi Saler en el parque natural de l'Albufera / Francisco Calabuig

"La verdad es que se está haciendo muy difícil trabajar con el Gobierno de España en estas condiciones", ha continuado la alcaldesa, afirmando que "o no hay respuesta o la respuesta siempre es no". "Es el gobierno del no. No al monumento Sorolla en el Cabanyal, no al Sidi Saler, no al soterramiento de Serrería, no a todo. Se está haciendo difícil trabajar con el Ministerio, pero a mí me gustaría al menos una respuesta, sobre todo por respeto a la asociación de vecinos y a los vecinos que viven allí", ha señalado en referencia al proyecto del Saler. "Creo que si se produjera esa reunión sería muy positiva, porque pondríamos sobre la mesa posibilidades e inquietudes y no estaríamos en la situación de indefinición en el Sidi en la que el Gobierno ni come ni deja comer. Es como el perro del Hortelano", ha denunciado.

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Catalá ha recordado asimismo que la competencia del mantenimiento de la instalación y la seguridad del entorno es del Ministerio, tal como establecía la última resolución judicial, y ha reclamado al Ministerio hacer algo ya: "Hago un llamamiento al Gobierno de España para que no sean el perro del Hortelano, para que nos podamos sentar con los vecinos, para que podamos establecer una comunicación institucionalmente leal y podamos darle solución al Sidi Saler", ha concluido.