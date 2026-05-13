Compromís impulsa la candidatura del Corpus Christi de València a Patrimonio de la Humanidad

Con motivo del VII centenario de su celebración, la festividad del Corpus Christi podría comenzar la carrera hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la ENESCO, como ya lo son las Fallas o El Misteri d'Elx, y lo haría a propuesta del grupo Compromís, que ha presentado una moción al Ayuntamiento de València para ser debatida en Comisión de Cultura.

La iniciativa de Compromís, que será debatida el próximo martes, reclama aprovechar el VII Centenario para reforzar la protección, la conservación y la salvaguarda de una de las manifestaciones culturales, rituales y festivas más antiguas y representativas del pueblo valenciano, documentada desde el siglo XIV y considerada tradicionalmente la “festa grossa” de la ciudad.

El concejal de Compromís Pere Fuset ha destacado que “con siete siglos de historia el Corpus valenciano es mucho más que una celebración religiosa; es un patrimonio vivo construido a través de la música, las danzas, las Rocas, los campaneros, los personajes simbólicos y la implicación de muchas entidades. Como el Misterio de Elx, la fiesta de Algemesí o las Fallas merece entrar en el listado de elementos culturales inmateriales a proteger por la UNESCO”, opina.

Visión amplia de la fiesta

Por su influencia en otras muchas festividades corpusianes valencianas, Compromís plantea una candidatura que además de la celebración del Cap i Casal, pueda recoger las manifestaciones culturales más conectadas. La moción insta la Generalitat Valenciana a iniciar los trabajos técnicos e institucionales necesarios para impulsar ante el Ministerio de Cultura esta candidatura conjunta, así como la constitución de una comisión específica de trabajo con participación de municipios valencianos con tradición corpusiana, universidades públicas, especialistas en patrimonio cultural, el Arzobispado y las entidades vinculadas históricamente a la fiesta.

Para Fuset, “la candidatura tiene que entender el Corpus como una expresión compartida de la cultura popular valenciana que va mucho más allá de la ciudad de València, y que como reconoce la declaración BIC, ha generado durante siglos una red de celebraciones con elementos patrimoniales comunes en muchos pueblos y ciudades”.

"Els Cirialots" son algunos de los personajes del Corpus. / F. Bustamante

Conservar las Rocas

La propuesta de Compromís también reclama al gobierno municipal de María José Catalá recuperar las actuaciones de conservación patrimonial sobre las Rocas del Corpus, tomando como base los criterios científicos elaborados en el estudio de 2023 del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València “que PP y VOX han dejado en un cajón, y que trataron de sustituir por informes de una empresa de fertilizantes en una operación irregular que frenamos”.

Los valencianistas también reclaman continuar la investigación, documentación y puesta en valor de los restos pictóricos aparecidos durante la rehabilitación de la Casa de las Rocas concluida al 2023, antes del cambio de gobierno local.

En este sentido, Fuset ha reivindicado “el importante trabajo de dignificación patrimonial impulsado con los gobiernos progresistas”, recordando actuaciones como la misma rehabilitación integral de la Casa de las Rocas, los trabajos de restauración artística a las Rocas, ahora retrasados, el reconocimiento oficial de su museo o los mismos estudios técnicos impulsados para garantizar la conservación futura de las Rocas.

Procesión del Corpus en València con la Custodia por las calles. / F. Bustamante

El concejal de Compromís ha lamentado que “el gobierno de PP y Vox hayan dejado perder el impulso institucional del VII centenario olvidando que más allá de las entidades que ayudan, el Ayuntamiento es su organizador histórico”. Para Fuset “es difícil de entender que una conmemoración histórica como esta no haya ido acompañada de una programación municipal ambiciosa, se haya eliminado el cartel oficial del Corpus o que continúe sin aplicarse la guía técnica elaborada por la UPV para la recuperación de los carruajes de las Rocas”, ha recriminado.

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Fuset ha reclamado, por último, el apoyo unánime de todos los grupos municipales a la moción de Compromís como una oportunidad “para abrir un camino ilusionante de preservación patrimonial de nuestra “Festa Grossa” adquiriendo compromisos “de todas y todos”, para mantener vivo “este tesoro cultural con siete siglos de historia”.