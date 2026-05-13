Pilar Bernabé estrena bocadillo propio: el 'Pilarín'

Ni nombrar hijo predilecto, ni entregar las llaves de la ciudad. En la tierra de los almuerzos el mayor homenaje que uno puede recibir es contar con un bocadillo bautizado con nuestro propio nombre. Y poca discusión se admite al respecto. Porque si además, se diseña con ingredientes seleccionados por el agasajado, el nivel de honor aumenta de nivel.

Pues esto precisamente es lo que le ha sucedido a la delegada del Gobierno y candidata socialista a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, que cuenta desde hoy con un bocata especial: el 'Pilarín' y que ha sido elaborado por uno de los templos del almuerzo de València, el bar Nuevo Oslo.

El 'Pilarín', que quién sabe, pero igual puede llegar a competir con los clasicazos entre pan de nuestra carta como el chivito, la brascada o el Almussafes, se presentará oficialmente en un 'super esmorzar' organizado por el PSPV el próximo 23 de mayo en la plaza Santiago Suárez de València, en el barrio de L'Hort de Senabre, en el distrito de Jesús. Este almuerzo se celebra para señalar en el calendario que queda un año para las próximas elecciones.

Ingredientes del 'Pilarín'

Pero ¿qué ingredientes lleva el 'Pilarín'? La combinación de productos la ha decidido la propia alcaldable, si bien el esgarraet, componente principal, ha sido una propuesta del gerente del Nuevo Oslo, Raúl Bermejo. "Me encanta", sentenciaba Bernabé, quien ha sido la encargada de decidir el segundo ingrediente clave del bocadillo eligiendo entre dos opciones: tomate rallado con aceite o ajomiel (mezcla de alioli con miel).

Finalmente esta última ha sido la salsa elegida por la delegada del Gobierno tras catar ambas combinaciones, eso sí, acompañadas con el preceptivo gasto: cacaos, aceitunas y guindillas.

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Este bocadillo estará disponible en la carta del Nuevo Oslo para quienes quieran disfrutar de un 'esmorzar', que la verdad, tiene muy buena pinta.