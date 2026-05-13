Polémica por la paridad en el tribunal de las oposiciones a Bomberos de València

El Cuerpo Municipal de Bomberos de València celebrará este fin de semana unas oposiciones con cierta polémica por la composición del tribunal calificador, concretamente por el problema de paridad que se ha planteado y que uno de los sindicatos, el SPPLB, ha llevado a los tribunales. La ausencia de mujeres, primero, y la rectificación, después, ha sido el motivo del conflicto.

En principio, el tribunal, compuesto por cinco miembros (presidente, secretario y tres vocales), se formó mediante sorteo entre todos los miembros de la plantilla y no salió ninguna mujer representada. Esto puede pasar porque en todo el cuerpo de bomberos de València, con cerca de 400 miembros, apenas hay 11 mujeres. Entonces, el sindicato UGT, mayoritario en la entidad, impugnó esa composición por falta de paridad y el ayuntamiento decidió retirar a dos de los elegidos y hacer un segundo sorteo solo entre las mujeres de la plantilla para elegir al menos dos vocales.

Cumplir la norma

Fuentes de UGT aseguran que la normativa vigente y el Plan de Igualdad del propio Ayuntamiento de València imponen la paridad en este tipo de tribunales y que además se ha hecho lo mismo en casos anteriores, cuando del sorteo puro sale una composición íntegramente formada por hombres. "Hay que cumplir la ley y esto es lo que se hace siempre", dicen las fuentes de UGT, que recuerdan que la medida tuvo el visto bueno de los otros dos sindicatos, CSIF y CC OO.

El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb) ha emitido, sin embargo, un comunicado según el cual la medida vulnera las bases de la convocatoria, que indican simplemente que "la designación del tribunal debe realizarse por sorteo". Recuerda el sindicato que en el cuerpo apenas hay 11 mujeres y que es especialmente complicado que salga elegida alguna, una cuestión -dice- que "en otras ocasiones no se ha tenido en consideración por su alta dificultad de cumplimiento". A su juicio, "la reclamación que se presentó bajo mano solo buscaba sacar del tribunal a una persona concreta", como así fue, cuando "cualquier modificación posterior debería haberse realizado mediante un nuevo sorteo entre los miembros designados, garantizando así la imparcialidad del proceso".

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Así las cosas, el sindicato presentó una primera impugnación contra la composición del tribunal que fue desestimada por el Ayuntamiento de València. Y ahora ha "impugnado judicialmente" el procedimiento "con el único objetivo de garantizar el respeto a la legalidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia en un proceso tan relevante como es el acceso al Cuerpo de Bomberos", aseguran.