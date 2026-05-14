La Asociación de Amigos del Corpus celebra una exposición en Nuevo Centro con motivo del 700 aniversario del Corpus de Valencia

La Asociación de Amigos del Corpus de Valencia organiza una exposición conmemorativa del 13 al 16 de mayo en la plaza interior del centro comercial Nuevo Centro, con motivo del 700 aniversario de la histórica Fiesta del Corpus de la ciudad.

La muestra ofrecerá a visitantes y público general un recorrido visual y cultural por una de las celebraciones más emblemáticas del patrimonio valenciano. La exposición estará compuesta por un total de 12 maniquíes ataviados con trajes tradicionales de la procesión del Corpus, que permitirán apreciar el detalle, la riqueza y la simbología de las distintas representaciones que participan en este evento.

Asimismo, se exhibirá una selección de carteles oficiales de ediciones anteriores, junto a una colección de fotografías históricas —tanto en blanco y negro como en color— que reflejan la evolución de la fiesta a lo largo del tiempo. El recorrido se completa con una muestra de libros especializados, figuras de cerámica vinculadas a la tradición y otros elementos representativos.

Uno de los espacios destacados estará dedicado al talento más joven, con la exposición de los primeros premios del concurso de dibujo organizado por la asociación, iniciativa que busca fomentar el conocimiento y la transmisión de esta tradición entre las nuevas generaciones.

La Fiesta del Corpus en Valencia

La Fiesta del Corpus Christi de Valencia, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, es considerada una de las celebraciones más antiguas y singulares de Europa, combinando elementos religiosos, culturales y festivos que han perdurado durante siglos.

Conocida popularmente como “la Festa Grossa”, el Corpus valenciano destaca por su espectacular procesión, en la que participan personajes tradicionales como la Moma y los Momos, los gigantes y cabezudos, así como diversas danzas y representaciones alegóricas que simbolizan la lucha entre el bien y el mal.

A lo largo de los años, esta festividad ha sabido conservar su esencia, convirtiéndose en un referente del patrimonio inmaterial de la ciudad y en un atractivo cultural de primer orden tanto para valencianos como para visitantes.

La exposición organizada en Nuevo Centro se presenta, por tanto, como una oportunidad única para acercarse a la historia, la estética y el significado de esta celebración en un año especialmente significativo como es su 700 aniversario.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de mayo, de 10 a 22 horas.

El acto ha contado con la presencia de :