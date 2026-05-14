El Ayuntamiento de València cita a los vendedores de los mercadillos para abordar el repunte de la delincuencia

La Concejalía de Policía Local del Ayuntamiento de València ha citado a la media docena de asociaciones de vendedores de mercados extraordinarios para hablar de sus quejas por el aumento de la delincuencia después de la reducción, dicen, de la vigilancia policial. La cita se ha previsto para el próximo lunes con la idea de tratar directamente con los afectados los problemas de seguridad que viven los mercadillos, que se montan todas las semanas en el exterior de cada uno de los mercados municipales de la ciudad y que dan empleo a más de mil familias contando también la Plaza Redonda y el Rastro.

Según han denunciado los vendedores, hasta las Fallas pasadas venía prestando la seguridad de los mercadillos la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de València, pero a partir de las últimas Fallas ese trabajo se ha encomendado a las Unidades de Distrito, que según los vendedores solo van por la mañana para la retirada de coches con la grúa. Esta reducción del servicio ha ocasionado, según dicen, un importante incremento de los robos y de los carteristas, una situación que han intentado resolver hablando directamente con la concejalía o la Policía Local, sin éxito.

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Sus quejas, sin embargo, parecen haber calado ahora en los responsables municipales y el propio concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, ha citado a las seis asociaciones de vendedores a un encuentro en el Ayuntamiento de València el próximo lunes, a las 17 horas. La cita ha sido bien recibida en las asociaciones que están representadas en esta mesa de trabajo y se ha mostrado optimistas respecto a una posible solución del problema después de tres meses sin ser escuchados, dicen.