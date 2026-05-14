Comercio ambulante
El Ayuntamiento de València cita a los vendedores de los mercadillos para abordar el repunte de la delincuencia
La Policía Local de València se reunirá con los vendedores de mercados ambulantes para debatir los problemas de seguridad que sufren semanalmente.
J. P.
La Concejalía de Policía Local del Ayuntamiento de València ha citado a la media docena de asociaciones de vendedores de mercados extraordinarios para hablar de sus quejas por el aumento de la delincuencia después de la reducción, dicen, de la vigilancia policial. La cita se ha previsto para el próximo lunes con la idea de tratar directamente con los afectados los problemas de seguridad que viven los mercadillos, que se montan todas las semanas en el exterior de cada uno de los mercados municipales de la ciudad y que dan empleo a más de mil familias contando también la Plaza Redonda y el Rastro.
Según han denunciado los vendedores, hasta las Fallas pasadas venía prestando la seguridad de los mercadillos la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de València, pero a partir de las últimas Fallas ese trabajo se ha encomendado a las Unidades de Distrito, que según los vendedores solo van por la mañana para la retirada de coches con la grúa. Esta reducción del servicio ha ocasionado, según dicen, un importante incremento de los robos y de los carteristas, una situación que han intentado resolver hablando directamente con la concejalía o la Policía Local, sin éxito.
Sus quejas, sin embargo, parecen haber calado ahora en los responsables municipales y el propio concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, ha citado a las seis asociaciones de vendedores a un encuentro en el Ayuntamiento de València el próximo lunes, a las 17 horas. La cita ha sido bien recibida en las asociaciones que están representadas en esta mesa de trabajo y se ha mostrado optimistas respecto a una posible solución del problema después de tres meses sin ser escuchados, dicen.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo
- El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
- Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical
- La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
- València estudia si autoriza 'The Champions Burger' en Mestalla tras las quejas por ruido
- «A una madre no se le hace lo que a la Virgen cuando acaba el Traslado»
- Pérez Galdós abrirá al tráfico en septiembre para el inicio escolar
- La Virgen sale al Traslado con un manto 'Terreta' regalado por la fallera mayor de València