El callejón sin salida del aparcamiento en el Cabanyal

El Cabanyal concentra algunos de los problemas más acusados en València: la acumulación de solares en ruinas, los pisos a precios imposibles, la llegada masiva de turistas o la falta de aparcamientos para los residentes del barrio. En este último punto llevan tiempo insistiendo desde la asociación vecinal, con una serie de alternativas que nunca se llevan a ejecución.

Este martes, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, mantuvo una reunión con varios representantes de la asociación vecinal del Cabanyal y trataron de acercar posturas en torno al estacionamiento, sin que se vislumbrara una solución a corto o medio plazo. En el gobierno municipal por el momento no cuadra ninguna de las tres soluciones que se han puesto encima de la mesa.

La prioridad de los vecinos sería el estacionamiento regulado, que ya funciona en otros barrios como el Botànic, la Roqueta o Russafa. El concejal les explicó que de momento se está monitorizando el diseño de la Petxina, con zona naranja y zona azul, dejando fuera de la ecuación la zona verde exclusiva para residentes, que no volverá a pintarse en ningún barrio. Hasta que no se tenga una valoración definitiva de cómo funciona este modelo, el ayuntamiento no lo implantará en otros barrios –la petición de estacionamiento regulado no solo ha llegado del Cabanyal–.

Otra posible solución pasaría por construir un parking en altura, pero de momento tampoco parece viable. Uno de los suelos que estaban destinados a aparcamiento elevado según el Plan Especial del Cabanyal (PEC) ha sido ocupado por una nueva promoción de aparcamientos turísticos y los intentos del consistorio para sacar adelante un proyecto de estas características han caído en saco roto. El parking exigiría una inversión de 5 millones y ninguna empresa ha mostrado interés, debido a que necesitaría amortizar dicha inversión con tickets caros y, por tanto, poco competitivos.

En tercer lugar, los vecinos solicitaron acondicionar solares con aparcamiento ordenado, y propusieron, entre otros, un solar de Aumsa en Francisco Baldomá y otros solares que limpios y acondicionados podrían dar un mejor aspecto al barrio además de servicio. También mostraron los comunicados de la Asociación de Vecinos y de la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno para dejar de utilizar el solar al lado de los bloques playa “para festivales varios” y que se convierta en aparcamiento para residentes. Desde la concejalía de Movilidad se contestó que la opción solares ya había sido evaluada pero las propuestas revisadas no permitían este uso, de modo que iban a seguir analizándose más solares.

Las alternativas son distintas pero la respuesta es similar para los tres casos: todo se andará. Mientras tanto el ayuntamiento quiere realizar un censo de vehículos en el barrio marítimo y analizar de cuántas plazas de aparcamiento se disponen para, de ese modo, regular el estacionamiento con conocimiento de causa. Un trabajo de análisis que no tranquiliza a los vecinos, desesperados ya con un problema enquistado durante años.

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Finalmente, en paralelo pero ligado a esto, los vecinos han reclamado bolardos para evitar el tránsito de calle a calle por las travesías peatonales, una circulación que pone en riesgo a los viandantes. En estas mismas calles es fácil también ver vehículos estacionados que no encuentran alternativa cercana –hace año y medio se crearon 382 plazas en la avenida dels Tarongers que ha aliviado algo la presión en el barrio, pero estas siguen estando lejos–. Desde el ayuntamiento se les ha explicado a los vecinos que los bolardos no pueden instalarse simultáneamente en todas las calles, así que la asociación preparará una lista de lugares prioritarios por tener más tránsito de personas, especialmente de niños camino del colegio.