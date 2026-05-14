Fundación Naturgy reúne por primera vez en Valencia a cerca de 300 alumnas en la jornada final del programa Efigy Girls 2025-2026
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, participará en el encuentro junto a la concejala de Educación, Rocío Gil, y la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado
Eduardo Enric
Fundación Naturgy celebrará el próximo jueves 14 de mayo en Valencia la jornada final del programa Efigy Girls, una iniciativa educativa que impulsa las vocaciones STEAM entre niñas y jóvenes a través de retos vinculados con la energía, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
Valencia acogerá por primera vez este encuentro, que reunirá a cerca de 300 alumnas, docentes y familiares. En esta sexta edición, el programa ha contado con la participación de estudiantes de 23 centros educativos de distintas comunidades autónomas y ha incorporado, además, nueve equipos de centros valencianos afectados por la DANA, dentro del programa ‘Sumando Energías por Valencia’ impulsado por Fundación Naturgy.
El acto contará con la participación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la concejala de Educación, Rocío Gil; y la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado.
Fecha: jueves, 14 de mayo de 2026
Inicio del acto: 10:15 horas
Lugar: Caixa Forum Valencia
Dirección: C/ Eduardo Primo Yúfera, 1ª (46013 – Valencia)
Espacios: Auditorio, Ágora, Zona VIP y Nuve
Programa
10.15 h. Inicio del acto
10:30 h. Bienvenida institucional y coloquio con intervenciones:
- María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy
- María José Catalá Verdet, alcaldesa de Valencia
10:50 h. Presentación de retos
12:20 h. Fin del acto.
12:30 h. Vino de honor en la zona Ágora.
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